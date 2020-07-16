蘇貞昌女兒發聲明　國民黨：笑死人！心中沒鬼何必斷尾？

▲國民黨革命實踐研究院院長羅智強。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

▲蘇貞昌女兒標案時序表。( 圖 / 國民黨提供 )

國民黨今天(16)抨擊行政院長蘇貞昌的三女兒蘇巧純的「二三設計」公司竟然包了蔡政府上下超過一千萬元以上的標案，蘇巧純今天宣布在蘇貞昌擔任院長期間，不再參與政府標案；揭發此案的國民黨革命實踐研究院院長羅智強回應，「笑死人！心裡沒鬼？何必斷尾求生」。羅智強說，「如果是馬政府的行政院長，在院長即將上任的一周前，其子女隨即接了政府一千萬元的標案，被人發現後，就說『我下次不敢了』，請問民進黨會放過馬政府的行政院長嗎」？羅智強表示，民進黨過去是怎麼「監督」馬政府的？因此蘇貞昌要用高標準來看待自己，為什麼蘇家人連基本的「瓜田李下」都不懂避諱？「就算妳的設計圖拿到第一名，你爸爸在當行政院長，也不可以接政府案子」，這是基本的為官之道。國民黨文傳會副主委王鴻薇舉例，2018年3月選舉時，媒體爆料國民黨台中市長參選人盧秀燕把政治獻金流入親人所開設的設計公司，民進黨隨即到監察院告發盧秀燕違反《政治獻金法》，要求監察院調查，她呼籲民進黨現在也應該立即到監察院檢舉蘇貞昌家族，才不是外界所稱的「雙標黨 (雙重標準) 」。國民黨指出，行政院今年補助新竹市政府70億元。隨後，蘇貞昌女兒就標到了新竹市政府700萬元的策展案，「這跟收回扣，有什麼兩樣」？文傳會主委王育敏表示，根據《公職人員利益衝突迴避法》，凡是公職人員的二等親屬都規範在內，她要問，蘇貞昌女兒是蘇的一等親，蘇貞昌身為法律人，難道不清楚、不了解嗎？為何蘇家還去承攬新竹市政府的標案？希望蘇貞昌能站出來交代。國民黨說明，蘇貞昌女兒是在蘇貞昌上任行政院長的七天前，於2019年1月7日拿到行政院轄下台灣科學教育館的一千萬元標案，但當時各媒體早在2018年的12月27日大篇幅報導蘇貞昌即將出任行政院長，羅智強說，「請問有哪一位評審委員，敢不讓院長的女兒得標？」