漢光反登陸火力全開　蔡英文稱讚：國安仰賴堅實國防

漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，全程依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，採實兵、局部實彈，以及異地同時方式。蔡英文總統也親臨視導，強調

▲漢光36號演習聯合反登陸作戰，雷霆2000火箭發射殲滅登陸船團。（圖／記者呂炯昌攝,2020.07.16）

國家安全仰賴堅實國防。蔡英文今日穿著全迷彩服視導漢光演習，在演習結束之後，蔡英文訓勉部隊表示，因為有國軍官兵平常不畏風雨，堅守崗位，落實戰訓本務，國人對民主自由價值的期待才能如常落實，謝謝各位的努力貢獻。國家安全，從來就不是靠卑躬屈膝，而是要仰賴最堅實的國防，而我們所有國軍官兵，就是國防的核心。蔡英文說，從我上任以來，積極推動各項國防政策，以及軍事改革，也時常到各營區探視我們弟兄姊妹，除了為大家加油，也承諾要跟大家一起打拚。每一年的漢光演習，我都出席，不僅用行動表達我對國防的承諾，更要帶領國人一起來支持和重視國防。漢光演習是國軍每年年度的大事，驗收國軍戰力的發展。更是要讓國際看見，我們守護國土的決心與努力。蔡英文表示，昨天一早，我前往了九鵬營區，看「三軍聯合火力打擊實彈操演」。今天在甲南海灘，除了有「三軍聯合反登陸作戰」的實彈操演，更是在驗證「聯兵營」的作戰效能。從空軍戰鬥機在空中發射的反艦飛彈、海軍軍艦的阻敵射擊，或是陸軍直升機的支援攻擊等，大家都能順利合作，達成聯合反登陸作戰的任務，這樣的驗證過程值得肯定。蔡英文稱讚，「我們中華民國國軍，一支平時訓練精實，戰時能作戰的鋼鐵勁旅。」蔡英文重申，接下來有許多國防改革要來推動，需要大家和我一起努力，我們一起加油，為國軍的未來共同努力。