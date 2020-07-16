堅稱沒有性騷擾意圖　陳雪生：平常都是我被騷擾

為了杯葛、掩護監察院人事案，國民兩大黨立委14日發生多次肢體衝突，除了推人、打架，民進黨立委范雲更指控遭到國民黨立委陳雪生肢體、言語性騷擾。今(16)日上午，婦女團體更開記者會要陳雪生道歉，對於指控陳相當無奈，直呼「說我肚子頂她？難道我肚子長鐵釘？我就沒有那個意圖，她們愛作秀就讓她們去，我不隨之起舞。」「問我不準，去問問其他民進黨的立委，我會不會性騷擾人家，這有公評的。」對於指控陳雪生覺得相當冤枉，他表示每次的朝野肢體衝突，都是多個民進黨女立委來圍他，要說騷擾，他才是「被騷擾的人」。陳雪生還原當天情況，黨團要求他守在主席台正中間，但范雲硬是擠在那不肯離開，「我是對他們比較友善，不然粗暴點就要抬走了，那個地方怎麼可能讓她佔領？」陳雪生表示，當下是要先過去請范雲離開，肚子太大才會從她背後頂到，但他並沒有性騷擾的意圖，對於范雲大動作開記者會聲討，陳無奈地說「她可能性平工作者，覺得不舒服，如此而已，但這事情這樣就好，你不停在電視上說這些幹嘛？」另一位民進黨女立委陳瑩也跳出來，指自己也在多年前審前瞻預算時，遭到陳雪生「肘擊胸部」，讓陳雪生覺得莫名其妙，「陳瑩是誰我也不知道阿，那天大家混戰中，有人拉我肩膀，我一甩她就倒了，什麼襲胸，我去襲什麼，我怎麼知道我手打你是打到肝還打到背。」