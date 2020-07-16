選舉就是要打大咖牌？陳其邁：市民才是真正的「大咖」

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（16）日前往鳳山兵仔市、龍山寺、北辰宮、五甲代天府，面對對手頻打主席牌，陳其邁表示，有些人說選舉就是要主席、大咖來高雄助聲勢，在他的心目中，市民才是真正的「大咖」，有市民給我們做靠山，我們講話才能大聲。國民黨高雄市長候選人李眉蓁釋出改編自周杰倫新歌《Mojito》的「高雄mojito」MV，引發版權及下架爭議，李眉蓁上午受訪時更是氣到眼眶泛紅，直指1450躲到背後打壓她的工讀生與團隊；陳其邁在北辰宮受訪時指出，競選過程中，都會運用到歌曲等作品，政治人物應特別注意對於著作權的尊重，著作權的權利有很多種，例如重製權、公開播送權等等，要注意授權與使用範圍，才不會對音樂人的權益受到侵害。國民黨前主席朱立倫與現任主席江啟臣，昨（16）日陪同李眉蓁進行後次抽籤後，隨即冒雨展開車掃行程，但在宣傳車上有人喊出「選人不選黨」？陳其邁認為，可能是麥克風手情急之下覺得這樣對候選人比較有利，但江主席跟朱主席在上面情何以堪，兩個主席都下來相挺，又叫人不要選黨要選人，可能他們心中滋味不是很好受。而針對日前國會審議監察院人事時，傳出國民黨立委陳雪生有性騷擾民進黨立委范雲的情況，陳其邁回應，議事攻防在立法院是難免，但性騷擾、性平意識非常重要，尤其是在職場上，言語或是肢體動作，他覺得非常不妥，陳雪生立委在過程中不好的示範，他應該要道歉，陳其邁也表示，無論哪一個黨派，都能夠聲援范雲委員，不過這是個人的選擇，無法多做評論。