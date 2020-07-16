曾自豪市府團隊最清廉　柯文哲反稱八萬公務員無法全顧到

台北市政府建管處昨天（15日）傳出兩名公務員，藉由職務之便向業者索賄，北檢也大動作指揮調查局進行調查。而今天上午曾姓及周姓公務員，以及兩人私聘劉姓助理，遭到約談後除了周劉兩人交保候傳，曾姓公務員則聲押禁見。而一向自豪自己任內沒有貪污弊案發生的台北市長柯文哲，今天（16日）被問及相關議題時，則轉了彎表示「北市府底下八萬多名公務員，沒辦法保證每個人都沒事」。檢調昨天獲報，建管處的曾姓及周姓公務員，利用職務之便，長期向電梯業者索取賄款。此外，林森錢櫃大火過後，北市府也要求轄內大型營業場所的電梯設備，應當重新開始檢查。曾姓公務員則透過職務之便，發現某量販店的電梯報給營建署的電梯設備查驗照片，疑與實際受檢電梯不符，藉此向負責代檢業務的台灣停車設備暨昇降設備安全協會與電梯業者，強索8萬元，得手後放水替業者護航，沒再進一步稽查。此外曾姓及周姓公務員，另發現台北市內某復興分店的KTV，有5部用來送餐的菜梯未取得使用許可證，因而透過委外的檢查業者，將每部菜梯申請竣工的檢查費由1千元虛增至3千多元，5部菜梯共收1萬5千多元檢查費，扣除應核銷的5千多元，剩餘1萬元由曾華崇、周宗錡朋分。而身為台北市政府大家長的柯文哲，過去曾經自豪自己市長任內，北市府從未發生相關貪瀆事件，甚至直言是最清廉的市府團隊。不過現在卻傳出公務員因職務之便，向業者索取賄賂，甚至遭到檢方聲押禁見。對此柯文哲態度則轉趨低調，表示發生問題的是層級較低的公務員，北市府一共八萬名公務員，不可能人人都顧到。「八萬人的團體，沒辦法保證每個人都沒事嘛！」柯文哲說，「但事實上我們還有ㄧ些比較小問題，都是那種比較低階的，我自己相當有自信，中高階的不會有問題，但那低階的，有時候還是要去查為什麼。」而現場記者也追問，傳出政風處會定期將有疑慮的公務員名單，做成報告給柯文哲，不過對此柯則矢口否認，表示從未看過報告。