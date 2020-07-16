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直播／民進黨立委全戴手套　立院清場一觸即發？

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-16 15:36:32
▲國民黨團立委霸占議場主席台，期間民眾黨團也上前放海報，主張啟動修憲、廢考監、徹提名。 (圖/Nownews直播畫面)
立法院本週進行監察院人事案同意權審查，國民黨團為杯葛民進黨以人數優勢強行投票通過提名，自14日起至今持續佔領議場、霸佔主席台，不過民進黨團表示，將按照議程於明日行使同意權投票；現有消息傳出，綠黨團準備清場。最新現場狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。

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