陸航OH-58D戰搜直升機又傳重落地　2人送醫狀況不明

一架OH-58D戰搜直升機(機號：634)，在執行飛行訓練鑑測時，發生飛機重落地，所幸機上人員均安全

OH-58 系列直升機國軍俗稱「O機」，陸軍一共採購39架，主要任務為戰場偵蒐，

自1960年代進入美軍服役，作戰經驗豐富。近年來，美軍一直尋找OH-58D的替代機型，最接近者為RAH-66卡曼契（Comanche）匿蹤偵察直升機，不過2001年 911事件後，美國發動反恐戰爭缺乏軍費而取消RAH-66生產計畫，OH-58D的製造商貝爾（ Bell ）直升機公司因而推出OH-58F戰搜直升機，希望獲得美國陸軍採購。

不過，隨著配備長弓雷達的 AH-64阿帕契直升機服役，美國陸軍決定將所有OH-58機隊汰除。為了避免OH-58D相關零附件出現斷貨的「消失性商源」問題，因此陸軍在2017年時花費4.9億元，一次買足12年的OH-58D的零附件。

陸軍航特部又傳出戰搜直升機重落地事故，一架編號616的OH-58D戰搜直升機傳出在新竹基地重落地，機上2人送醫，目前狀況不明。這已是近2個月來，陸航戰搜直升機再度發生重大飛安事件。陸軍航特部政戰主任王俊傑受訪表示，今日下午一架編號616的OH-58D戰搜直升機在大約3點半左右發生重落地狀況，機上2人送醫，目前航特部還在了解狀況中。連同本次事故，陸航OH-58D一共發生4次重落地事件。這也是近2個月來陸航OH-58D戰搜直升機再傳重落地意外，5月6日頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀蒐集敵軍動態。