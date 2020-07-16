佔3天不敵民進黨50分鐘清場！明立院將投票監院人事

▲有了日前兩黨女立委指控遭對方男立委性騷擾的教訓，這次肢體衝突，多半男性拉男性、女性拉女性。 (圖/記者葉政勳攝)

▲國民黨立委李貴敏在拉扯中感到身體不適，送往台大醫院就醫。 (圖/李貴敏辦公室提供)

立法院明(17)日將表決監察院人事同意權案，國民黨團從14日便開始占領主席台，今(16)日下午，民進黨團開始清場，在經過約50分鐘的拉扯，國民黨立委全數被拉下主席台，院長游錫堃下午4點36分進議場。但國民黨方面不肯放棄，仍在台下不斷鼓譟、和民進黨立委爭執。國民黨團從14日，監察院長被提名人赴立院備詢開始，便試圖在她進場、離場時上前抗議，無奈都遭警方攔阻，也爆出國會自落實全民直選以來第一次動用警察權的爭議。在攔截陳菊未果後，國民黨團開始佔領議場，並分班輪流防守，民進黨方面則靜候黨團幹部指示。從昨(15)日開始，就不斷有消息傳出民進黨將開始清場，但時間點從17日凌晨、16日深夜都有，直到今日下午2點，民進黨立委終於陸續在議場集合，也讓國民黨團趕緊將所有人召回。到了下午4點40分左右，民進黨團幹事長鄭運鵬衝上前拉人，綠委們也紛紛一擁而上。而似乎是有了日前民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子從後方頂她，且態度讓人不舒服；以及國民黨立委葉毓蘭稱被民進黨立委陳歐珀襲胸，這次兩黨的男女立委多半進行分流，避免再被指控性騷擾。期間國民黨立委賴士葆遭投擲物砸傷，頭直接破洞當場流血，在進行簡單包紮後他仍持續在議場杯葛；李貴敏則在激烈拉扯後身體不適，前往台大醫院就醫、驗傷；在被拉下台後，楊瓊瓔仍在情緒上，一度上前要找鄭運鵬理論，遭綠委何志偉攔下來；腰部剛開完刀的陳玉珍則和陳亭妃拉扯。到了五點左右，游錫堃宣布散會，但底下的藍委們仍不願離去，在台下持續鼓譟，而綠委們重奪主席台，也留在台上，預計將留守到明日開會，確保表決順利進行。