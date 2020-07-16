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漢光演習軍機墜毀意外　蔡英文：全力協助殉職弟兄家屬

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-16 17:14:44
▲總統蔡英文表示，將全力協助殉職弟兄的家屬。（圖／NOWnews資料照，內政部提供）
新竹空軍基地今（16）日下午一架參與漢光演習演訓的OH-58D戰蒐直升機發生墜毀意外，機上兩位陸航簡任專少校、高嘉隆上尉不幸殉職；總統蔡英文於臉書上發文表示，這不僅是國軍的損失，全體國人也同感哀傷，同時，她也指示國防部全力協助殉職弟兄的家屬。

蔡英文說，在這個令人萬分悲痛的時刻，我仍然希望全體國軍弟兄姊妹，能夠打起精神、堅守崗位，更期盼全體國人，能夠給辛勞保家衛國的國軍最大的支持。

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