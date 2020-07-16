陸淑美發出聲明　議長補選絕對會投給曾麗燕

針對議長補選引起外界諸多揣測，國民黨籍高雄市議會代理議長陸淑美今（16）日強調，自己的一票必定投給國民黨議長提名人曾麗燕，希望她加倍努力，爭取黨籍及無黨籍議員支持，務必保住國民黨議長席位。
陸淑美今（16）日發表聲明表示，6月6日深夜傳出許議長不幸墜樓後，隔日她就組成治喪委員會、擔任治喪委員會主委，協助家屬積極籌辦許議長後事，一直到6月27日舉行公祭，力求許議長後事辦得尊榮、圓滿。
6月16日黨部召集假投票，確定由曾麗燕議員代表國民黨爭取議長補選，隔日與兩人見面時，就坦率承諾這一票一定會投給她，但也請曾麗燕議員，務必全力爭取黨籍議員和無黨籍友好議員的支持，保住許議長遺留的議長席位。
陸淑美說，外界陸續在「黨部派」、「黨團派」大作文章，黨團運作方式也出現爭議，有議員退出黨團運作，不少跡象都顯示候選人對黨籍議員的整合，需要再加把勁，她因忙於主持總質詢及二三讀議程，以及基於尊重均未予回應，但只要確定掌握過半數議員票數，她就會請議事組安排進行議長補選相關程序。
陸淑美並強調，她這一票絕對會投給曾麗燕，不管是當著江啟臣主席、李乾龍秘書長、王金平院長、曾麗燕議員夫婦的面前，從未改變過。
陸淑美也說明，7月13日黨中央和曾議員當著王院長的面跟她保證，議長補選的事都已經協調好，希望儘快召開程序委員會，隔天中午她就請議會行政單位及曾議員一起討論補選時程，確定7月17日提大會討論，希望在7月31日順利完成議長補選。
陸淑美指出，她本來就是副議長，代理議長是意料之外，代理前半段是希望讓許議長能專心靜養，代理後半段是職責所在，必須讓大會議事順利進行，現在一心一意只希望曾麗燕議長候選人加倍努力，儘快協調好黨籍及無黨籍議員的支持，務必要保住國民黨的議長席位。
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