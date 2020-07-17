軍武／國軍OH-58D直升機兩年三次重落地　美軍已除役

昨（16）日是國軍漢光演習第四天，不料陸軍航特部一架OH-58D戰搜直升機在結束任務返回駐地時，發生重落地事故，機上2名飛官不幸殉職。這是陸軍同款OH-58D直升機在2年內發生的第3起重落地事故。

1960年代美國貝爾(Bell)公司以206型商用直升機改良，贏得美國陸軍偵察直升機標案，稱為OH-58「奇歐瓦」(Kiowa)直升機。OH-58於1969年服役，隔年投入越戰，擔任戰場偵察與引導砲兵攻擊等任務。OH-58最新型號為OH-58D直升機，

主螺旋槳頂端裝設的桅頂偵搜儀，內含雷射測距儀、感熱影像系統等電子裝置，能夠躲在樹林後端偵察，降低被發現的風險，

OH-58D雖然主要任務為偵察，但仍能夠掛載刺針空對空飛彈、M2白朗寧50機槍、地獄火飛彈、2.75英吋海神火箭等武器，擔任武裝偵察任務。

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OH-58F型直升機，儘管

OH-58直升機。

救災、打擊犯罪都能用

陸軍向美國貝爾公司採購AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，共計39架。

陸軍不只將OH-58D直升機用於軍事用途，2016

年2月6日台南維冠大樓地震倒塌後，陸軍也曾派出OH-58D前往現場空拍勘災。美軍

OH-58D換裝了4旋翼螺旋槳，比兩旋翼OH-58C更安靜；OH-58D導引AH-64或AH-1直升機發動攻擊。20年來，美軍一直尋找OH-58D的替代機型，最接近者為RAH-66卡曼契（Comanche）匿蹤偵察直升機，但2001年911事件後，美國發動反恐戰爭缺乏軍費而取消RAH-66生產計劃。貝爾公司曾推出最新型OH-58F直升機40%的零件源自於舊機型，但仍比OH-58D要輕了將近80公斤，並且擁有新的光電與紅外線系統、雷射尋標與指示器，加上全新的彩色座艙顯示幕，以及更新的大功率引擎。不過，美軍最後仍決定以搭載長弓雷達的AH-64E阿帕契攻擊直升機取代OH-58系列直升機使用國包括美國、澳洲、奧地利、多明尼加、沙烏地阿拉伯與中華民國。1990年代，曾將部分OH-58直升機移交陸軍國民兵，用於協助打擊毒品走私。我國內政部的打擊犯罪廣告中，也曾出現OH-58D偵蒐犯罪的宣傳畫面。

連同昨(16)日發意外，這已是2年多內OH-58D發生第三次重落地事故。第一次為2018年3月，進行「緊急狀況處置」飛行訓練時，因學員在高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸沒有造成人員身亡。2020年5月6日，同樣是進行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔，所幸沒有造成人員傷亡。





美國停產 陸軍買足12年零件



