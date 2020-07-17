陳瑩邊錄影邊投票？國民黨團：有人冒名頂替

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立法院今(17)日將針對監察院人事同意權進行表決，在昨(17)日的審查會中，民進黨把佔領議場三天的國民黨出清，並投票表決審查完畢。然而投票的民進黨立委並非每個都在場，國民黨團抓到有人代替綠委陳瑩投下同意票，當時陳瑩人在電視台錄製節目。根據立法院規定，立委人要在現場才能投票，國民黨主張昨日的審查會無效，要重新把監委提名人找來立院備詢，並將針對民進黨代投票的行為提告偽造文書罪。國民黨團總召林為洲指出，本周二(14日)至周四(16)日，是針對監委提名人的審查，按照議事程序，審查會要結束之後，才能針對案子進行表決、做成結論，那個確認三天全院審查無效，今天能不能投票，要先審查會完成，才有今天同意票行使，有人說一票沒差，好像選舉說一票買票有什麼關係，又不影響結果可以嗎？律師出身、國民黨立委林思銘表示，民進黨團代為投票的行為，已經觸犯偽造文書罪，國民黨團已經寫好訴狀，今日就會去提告。隨後國民黨團進入議場，主張審查會有瑕疵，應該重開審查會，質問台上的立法院秘書長林志嘉「請問(代投票)這樣子可以嗎？」林志嘉則靜默，但民進黨立委都不以為然，仍舊佔住主席台，紛紛對國民黨立委喊「黨團的立場是一致的啦」、「好了啦、好了啦，你們可以解散了。」更集體對國民黨團大力鼓掌，極盡嘲諷。在上午9點10分左右，立法院長游錫堃進場，無視國民黨的訴求逕自念議事錄內容。林為洲直嗆「你是什麼院長啊？委員不在可以投票，要查明真相！」