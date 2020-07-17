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快訊／挺藍民眾群情激憤　試圖翻越拒馬進立院

記者朱啓瑜/台北報導-2020-07-17 09:36:29
▲挺藍民眾全爬上拒馬，試圖翻越闖進立法院。（圖／羅智強直播畫面）
立法院今（17日）處理監察院人事表決，因民進黨擁有絕對優勢，國民黨為了杯葛則發起場外抗議，不只場內立委們混戰，場外也有挺藍的支持群眾想要翻越拒馬、裡應外合。

立法院濟南路側上，國民黨中央為了聲援國民黨立法院黨團，開來宣傳戰車，並號召民眾上街抗議，不少支持者趕到現場，並高喊「投票無效、違法審查」，更爬上拒馬想要進一步翻進立法院內，警方則是全程錄影蒐證。

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