快訊／挺藍民眾群情激憤　試圖翻越拒馬進立院

立法院今（17日）處理監察院人事表決，因民進黨擁有絕對優勢，國民黨為了杯葛則發起場外抗議，不只場內立委們混戰，場外也有挺藍的支持群眾想要翻越拒馬、裡應外合。立法院濟南路側上，國民黨中央為了聲援國民黨立法院黨團，開來宣傳戰車，並號召民眾上街抗議，不少支持者趕到現場，並高喊「投票無效、違法審查」，更爬上拒馬想要進一步翻進立法院內，警方則是全程錄影蒐證。