藍綠議場肉搏戰！小黨打得比綠委更認真

國民黨團抓出昨(16)日立法院審查監察院人事同意權案有瑕疵，指出投票時民進黨立委陳瑩人在數公里外的電視台錄影，卻有人代她投票，不只違反議事程序、更觸犯刑法偽造文書罪，主張應該重開審查會，把監察院的提名人再叫回立法院備詢，但立法院長游錫堃無視國民黨的訴求，逕自宣布進行表決，藍委們集體上前杯葛、踢翻投票亭、票匭，並和民進黨的立委對峙。在進議場前，國民黨便在正門開記者會，主張民進黨團代投票、議事程序有瑕疵，應該重開會，隨後並進場和民進黨團對峙，但9點10分左右，立法院長游錫堃在民進黨立委的護駕下來到主席台，對於國民黨的指控他視若無睹，逕自宣布開始投票。國民黨團隨即踢翻他們這側的圈票處、票匭，並發生多起立委間的零星衝突。由於圈票處被踢倒，民進黨立委們只能到議場兩側的小房間圈票，並將選票投入由同黨立委包圍、保護的票匭。期間國民黨的立委陳雪生一度試圖用他龐大的身形衝撞民進黨的票匭，幾乎快「一個打十個」。有趣的是，此次議事攻防，以民進黨破60席的立委，對付國民黨38席立委綽綽有餘，但無黨籍的林昶佐、台灣基進的陳柏惟也和國民黨的陳玉珍發生拉扯，藍綠見狀都一擁而上助陣。在發現包圍圈票處、票匭無效後，國民黨團總召林為洲突然往主席台衝刺，其他藍委見狀也跟進，卻因人數不足中途被擋下。在幾經抗爭無效後，場面變成混亂但除了國民黨立委持續抗議外，並無多肢體衝突。表決時間預計到中午結束，料將通過此次人事同意案。