被咬齒痕清晰可見　林楚茵控告呂玉玲傷害

國民黨立院黨團為了杯葛監察院長被提名人陳菊的人事案，多次和民進黨爆發激烈肢體衝突。昨（16）日下午，民進黨團立委在清場時，再度爆發混戰。民進黨立委林楚茵指控遭到國民黨立委呂玉玲咬傷，還在臉書上po出齒痕清楚的照片，怒批「就像小時候被狗咬到一樣」。今天上午林委託律師簡翊玹提告呂玉玲涉犯傷害、強制罪。呂玉玲也在臉書上不甘示弱反嗆說，林楚茵率先向她揮拳，並摀住口鼻，她為掙脫而發生衝突。呂玉玲也po出台大醫院的驗傷單，證明自己也受傷。林楚茵說，立法院的朝野攻防，拉傷，扭傷，抓傷，她都可以理解，但我被咬傷，還到醫院打了破傷風。在被咬住不放的數秒鐘，許多媒體朋友在對面的記者席上，應該聽到她淒厲的尖叫聲，應該很失態，但真的太痛了，所以她大喊出「救命」、「她咬我」。回顧被咬的過程，林楚茵表示，在一片混亂中，她想協助同志把呂玉玲拉開，右手才伸出，就被一口咬住，「就像小時候被狗咬到一樣！」從立法院轉播的畫面中，可以清楚聽到她的呼救聲，以及大喊「她咬我！」在衝突中，明明是呂玉玲咬她，但站在她背後的國民黨立委許淑華卻是伸手過來抓她，所以臉也被抓花了，在掙扎中，胸口，後背都有抓傷。林楚茵批評，既然要戰，當然會受傷，但必須要有身為人類的對決方式，「不能理性討論，無法說人話的動物才咬人」；這已經超乎國會議員應有的底線，國民黨不只秀下限，也讓人見識他們的野蠻。國會議場如果只要比誰的拳頭大，誰的牙齒利，那麼何需人民來投票？呂玉玲則說，譴責民進黨委員的鴨霸與暴力，她遭到民進黨委員的勒脖、揮拳，甚至被架離，民進黨立委賴品妤對她衝撞、林楚茵更直接對她的臉揮拳，並以手摀住她的口鼻，造成她受傷。她在台大醫院驗傷，驗出左頸、左肩挫傷與右手姆指受傷。對這樣的暴力行為，應該要給予最嚴厲的譴責。有關林楚茵指控呂玉玲咬人一事，呂玉玲說，並非為真。當時她遭民進黨委員架離主席台，林率先向她揮拳，並摀住他的口鼻，她為掙脫而發生衝突，絕非她故意襲擊。呂玉玲表示，民進黨作為執政黨，在立法院相關重大法案與政策，卻只會用多數暴力來強行通過，而漠視民意的反彈。此次監察委員提名，爭議重重，而民進黨卻漠視爭議，只想要用多數來通過程序，讓這些有爭議的人能順利擔任監委，這根本就是蔑視民主的作法，現還使用暴力，民進黨已經在中華民國憲政史上寫下最黑暗的一頁。