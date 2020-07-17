監院人事案亂鬥！陳瑩不在場也能投票　民眾黨諷靈魂出竅

立法院臨時會今（17）日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團在投票前舉行記者會表示，立法院長游錫堃昨（16）日則在混亂中，宣告經表決通過民進黨團提案，而民進黨立委陳瑩當時在電視台上節目，遭人冒名投票，應重新開審查會，今天拒絕投票，並將到地檢署提吿。台灣民眾黨則以「靈魂出竅」來回應陳瑩不在場投票疑雲，呼籲應啟動調查機制。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，在昨日表決時，游錫堃未確認在場委員人數，擅自派發表決卡，讓昨日未在場的民進黨立委陳瑩由「他人代投」，完成表決。對此，國民黨表達強烈抗議！民進黨此舉是公然違法，有偽造文書之虞，而游錫堃放任民進黨公然違法，更是違反國會議長中立原則，將國會尊嚴踐踏在地。台灣民眾黨黨團表示，今日不會投票，對於游錫堃將民眾黨團的提案擱置表達遺憾，在混亂中偷渡民進黨提案，民眾黨也不能接受。民眾黨幹事長高虹安表示，民眾黨團知道陳瑩委員昨日其實在錄影現場，沒有出現在投票過程中，卻還能投下神聖的一票，我們懷疑這是陳瑩「靈魂出竅」來投票，呼籲立院院長啟動調查小組，調出現場監視器畫面來看昨天實際出席委員人數，而不是用插錯投票卡、跟桌子對不起來這種荒謬的理由來搪塞，立院知法犯法大家都不想看到。