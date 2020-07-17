監院人事同意權投票爭議　民眾黨、時力呼籲重開審查會

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶在投票前受訪表示，這幾天的審查程序並不完備，也沒有正式啟動開會程序，但立法院長游錫堃昨天進入議場中，宣讀民進黨團終止審查的提案，民眾黨質疑游錫堃昨天沒有站在院長高度，也失去客觀中立主持議事的能力，因為造成朝野之間更不信任，游錫堃必須道歉。
賴香伶說，昨天的表決過程有很多瑕疵，也沒有清查投票人數，游錫堃應組成調查小組調查，呼籲今天投票過程暫停並且延後審查，否則即便是末代監察院也是程序不正義，必要時黨團將聲請釋憲。
時力黨團總召邱顯智指出，民進黨黨團在第八屆曾提出《立法院職權行使法》部分條文的修正案，其中第三十條有關國會人事同意權審查的修法，就是要強化人事同意權的審查密度，甚至在民進黨團修法草案的立法說明中，也明確寫到「全院委員會針對審計長、大法官、考試委員、監察委員行使同意權案之審查時，全院委員會之審查不應流於形式」，因此時代力量的立場就是民進黨過去所採的立場，但昨天民進黨竟然在完全沒有詢答的情況下就提案停止詢答，完全打臉自己過去的主張。
邱顯智強調，時代力量強烈反對今天行使人事同意權之投票，但如果民進黨仍執意強行投票，時代力量會進場投下反對票，如此才能依照《大法官審理案件法》所規範，立法委員在行使職權時發生憲法疑慮的狀況，提出釋憲。