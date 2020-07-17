監院人事同意權投票爭議　民眾黨、時力呼籲重開審查會

立法院臨時會今（17）日進行監察院人事同意權案投票。國民黨指控民進黨立委陳瑩昨日不在現場卻能投票，遭人冒名投票，應重新開審查會，今天拒絕投票。時代力量則表示，程序不正義，必要時將提請釋憲。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶在投票前受訪表示，這幾天的審查程序並不完備，也沒有正式啟動開會程序，但立法院長游錫堃昨天進入議場中，宣讀民進黨團終止審查的提案，民眾黨質疑游錫堃昨天沒有站在院長高度，也失去客觀中立主持議事的能力，因為造成朝野之間更不信任，游錫堃必須道歉。



