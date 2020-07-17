立院再爆全武行！林昶佐搶票換「血濺襯衫」嘆：得來不易

立法院臨時會今（ 17 ）日將進行監察院人事同意權投票，決定陳菊是否為監察院院長。立法院長游錫堃則於今早 9 時 11 分在民進黨立委護衛之下宣布繼續開會，而國民黨立委也在會議開始後，於議場內的圈票處和票匭附近與綠委爆發推擠衝突。無黨籍立委林昶佐則為了領票遭干擾衝撞，換來一身血衣，直嘆「選票得來不易」。

▲立院議場內爆發衝突。（圖／記者葉政勳攝）

立法院議場內因監察院長人事同意案引發了藍綠衝突，立法院長游錫堃則提出讓不同黨立委分區領票，維護票匭外也避免衝突，而林昶佐則在臉書 Po 針對藍委的行為表示「國民黨你們不投票，憑什麼阻擋我投票」，並指出自己在議場南區領票時遭國民黨立委「嚴重干擾衝撞」，甚至貼出自己的襯衫因此染血的照片。

▲林昶佐 Po 出自己遭藍委推擠阻止的模樣。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

林昶佐表示自己被劃分到和陳柏惟、中國國民黨、時代力量與民眾黨相同的議場南區領票，但在領票時卻遭到藍委嚴重干擾，讓他不禁感嘆「選票得來不易」，幸好最後「突破重圍救出了我珍貴的一票」，而染血的襯衫則讓不少網友留言回應「太誇張了吧」、「怎麼血衣又出來了」、「為什麼又見血了」、「幸好先練好了」。

事實上，國民黨團總召林為洲昨日就曾表示，林昶佐明明不在場卻被發出表決卡，表決程序出現重大瑕疵。而對此，林昶佐則打臉回應表示「我本人在場」，正告國民黨勿混淆視聽，也指控「議事大亂都是你們自己造成的，你們不檢討、還想拖別人下水，無恥」。（編輯：楊智傑）