林楚茵指控呂玉玲咬人　提告強制罪、傷害罪

▲林楚茵貼出她遭咬的傷口。 (圖/林楚茵辦公室提供)

▲除了被咬之外，林楚茵臉部也有擦傷。 (圖/林楚茵辦公室提供)

▲在衝突過程中，林楚茵的後頸也受傷。 (圖/林楚茵辦公室提供)

立法院今(17)日進行監察院人事同意權案表決，在昨(16)日民進黨團清場的過程中，發生多起立委間或大規模或零星的肢體衝突，其中國民黨立委呂玉玲混亂中咬了民進黨立委林楚茵的手，兩人互控是對方先動手的，也都到醫院驗傷。林今日到台北地方法院按鈴，對呂提告強制罪、傷害罪。林楚茵還原昨日衝突現場，她原先在主席台後方守衛出入口，直到多數國民黨立委都已經離開主席台，留在台上的是國民黨的女性立委，她才上前支援。她指控其間遭受國民黨委員的扭打，造成頸、手及前胸等擦傷外，呂玉玲委員還趁機蓄意咬傷林楚茵委員之手臂，導致手臂留下深刻的咬痕、皮膚撕裂併同擦挫傷等。林楚茵表示，衝突是議事攻防的一環，可以凸顯訴求，但國民黨這次不論是利用鐵釘、鋼鞋，或是蓄意咬人，此等行為都不只是製造衝突，而是要以暴力手段傷害立院同仁，甚至刻意製造流血事件，已遠遠超出歷來立法委員攻防的界限。林楚茵認為國會是立委理性問政，表達民意的場域。透過不同意見的交流、辯證、討論，讓人民的權益獲得最大的保障。即使在議題中的立場不同，仍必須以理服人，遵守議事程序，以理性的方式溝通，尊重民主制度。此次她提告呂玉玲委員絕非單單為了個人權益，她認為呂玉玲委員身為一位立法者，若刻意製造傷害，仍是必須負起法律責任，希望以提告方式，捍衛往後民意代表問政、行使權力時應有之保障，若任由反對意見在國會殿堂中得以暴力達成訴求，將是民主法治最惡劣的示範。