月薪32萬！江啟臣：陳菊過去要廢　現在薪水和院長她都要

▲近千名群眾17日在立法院群賢樓外聲援國民黨的行動。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

▲近千名群眾17日在立法院群賢樓外聲援，一度企圖衝入立法院。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

立法院今天(17)進行監察院人事同意權投票，國民黨立委全力阻撓，國民黨號召上千名泛藍民眾到立法院群賢樓外聲援，國民黨主席江啟臣在上午10時30分左右前往場外向群眾喊話，指出「今天不抗議、明天沒公義」、「陳菊過去主張廢監察院，但現在薪水和院長她都要」、「監察院長的薪水，大家知道多少嗎？是月薪32萬元，一任可拿2500萬元」。江啟臣表示，目前國民黨有30幾名立委在場內與民進黨對抗，如果執政黨提出來的監委名單，都是社會賢達，現在議場內行使監察人事同意權，國民黨沒有必要抗議。但問題是，這些人可以嗎？27人當中，竟然有24人跟民進黨有關，其中兩名監委被提名人還干預司法權。未來大家要擔心，因為蔡英文總統提名監委，但監委卻干預司法，這等於「總統干預司法」，這還叫民主嗎？江啟臣指出，陳菊過去主張廢除監察院，也要國代不要領錢、支薪，但是輪到她，她現在兩者都要！她要當院長，還要領薪水。大家知道監察院長一年有多少薪水嗎？一個月32萬元，一任就拿2500萬元！江啟臣說，昨天立法院進行程序投票時，民進黨立委陳瑩在三立電視台錄影，但她竟然可以同時在立法院議場投票？見鬼了！擺明就是民進黨作票，這是作票！我們抗議，我們拒絕，我們要求重新審查，我們要求退回提名，拒絕酬庸、拒絕貪腐、拒絕東廠。今天大家不出來抗議，明天社會就沒有公義。立法院國民黨團表示，今天中午就會前往法院提告，指控民進黨的作為已經違憲違法；至於在場外抗議的民眾，於上午11時前後，從立法院群賢樓轉往監察院抗議。