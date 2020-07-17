高雄綠到出汁？陳其邁：高雄是民主多元奔放的城市

▲今（17）日陳其邁到大港保安宮參拜時，反駁對手李眉蓁高雄「綠到出汁」的說法。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.17）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（17）日早上接受黃暐翰廣播節目訪問時，最後的結尾說，她這次會出來選，是因為要證明台灣不是一言堂，高雄不是綠到出汁，陳其邁認為高雄當然不是一言堂，而且是百花齊放、自由奔放的城市，充滿了活力。李眉蓁接受專訪時說高雄可以吸引一些大企業，像是台積電、鴻海郭台銘，這些都是需要爭取的，但以往覺得高雄市政府對招商引資的配合度不高；陳其邁強調他在行政院服務期間，就是在負責科技產業的整合，中央政府推出「半導體先進製程中心」跟「亞洲高階製造中心」兩項大計劃，以及配合「領航企業研發深耕計畫」跟「台商回台三大方案」等招商引資。陳其邁指出，高雄是最歡迎國際大廠投資的地方，在領航企業研發深耕計畫裡這些大A plus級的大廠，蘇貞昌院長在行政院會時便做出決議，優先投資中南部，就是著眼於高雄跟南部地區區域平衡的發展，而最近國巨也併購包括普思跟基美兩大被動元件的國際級大廠，將來也會把研發總部等重要據點都在台灣設立，包括日月光等國內外大廠都對橋頭科學園區表達興趣，這是看好台灣也看好高雄的證明。對於李眉蓁的「綠到出汁」說，陳其邁表示，李議員講這句話他非常遺憾，假如她說不是一言堂，那怎麼會大港開唱她要做內容實質審查，來遏制打壓年輕人的流行文化與自由思想呢？假如高雄不是一言堂，為什麼當我們在聲援高雄反送中，來保障民主法制的時候，也沒有看到李議員呢？假如高雄是一言堂，怎麼會給韓市長機會呢？怎麼會6月6號又罷免韓國瑜呢？所以證明高雄是一個民主多元奔放的城市，李議員應該要知道過去在6月6號代表的意義，選民會給你機會，如果做不好，選民也會用選票來結束或罷免你，這個就是民主可貴的地方，所以人民才是「頭家」。陳其邁說，李議員可能對政策比較生疏，再多給她一點時間，請她多加油，到目前比較遺憾李議員都由她的發言人來做回應，卻只看到她在MV上表現，選舉剩下不到一個月的時間，三個候選人要互相期許，做一個有政策牛肉、有實實在在政策內容的候選人。發言人高閔琳則批國民黨候選人李眉蓁，對高雄市政，甚至連自己的議員選區都不了解，外界問及政見，都是派發言人鄭照新回應，實在搞不清到底是李眉蓁在選市長還是鄭照新在選，選戰倒數20多天，還未看到李眉蓁對高雄城市轉型和發展有何具體政見，李眉蓁還貼文表示「政見不是快的好」，等於是「自己承認還沒準備好」。