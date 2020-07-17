65：3！立院投票通過　陳菊確定出任監察院長

立法院今(17)日針對監察院人事同意權案進行表決，藍綠兩大黨上演最激烈的一波衝突。國民黨團再度拿出水球砸向院長游錫堃、唱票處，期間台下立委們也發生不少肢體衝突，在混亂中開票結果出爐，陳菊以65票同意、3票反對、2票無效，將正式成為監察院長。國民黨團起先指控民進黨團立委陳瑩昨(16)日不在場，卻有人代她投票，但游錫堃無視國民黨的控訴，逕行宣布投票開始，兩黨爆發第一波肢體衝突，就連無黨籍的林昶佐都參戰，和國民黨的陳玉珍為了搶選票拉扯。由於投票時間設定在中午12點整，到了11點40分左右，國民黨立委們開始有動作，集體拿票，要求投票，並使用民進黨投遞的票匭，但民進黨團質疑國民黨想藉機破壞票匭，要求設立額外的票匭，國民黨團群起激憤。「為什麼在議場裡面，還要規定我們只能在這邊投票？是在分黑人、白人嗎？」國民黨立委林奕華要求游錫堃裁決，但游置之不理，反而是民進黨立委莊瑞雄反嗆「因為你們會破壞票匭啦！」而在這段期間，游錫堃唯一開金口的一句話是「投票時間還有3分鐘，請還沒投票的委員趕快投票。」藍委陳玉珍指控「我們拿到的選票都有做記號，民進黨想做票也不用這麼下流啦！」「5、4、3、2、1！Ya！」隨著時間逼近，民進黨團立委甚至開始倒數，國民黨團眼見抗爭無效，直接拿出準備好的水球往主席台扔，大部分的水球對準游錫堃而來，剩下的則是針對唱票處。「陳景峻同意一票、蘇麗瓊同意一票...」不受國民黨團高分貝、水球影響，開票作業在綠委拿出板子掩護下順利開完，最終以陳菊獲得65票同意票，3票反對票、2票無效票，將成為監察院長。