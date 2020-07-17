臉書發文　陳菊：未來監院會更超然公正

監察院長被提名人陳菊，今日獲立法院同意出任監察院長，稍早在臉書發文表示，未來監察院會更超然、更公正，國家人權委員會也將成為國家的「良心」；若修憲決定對監察權進行改革，她也將全力配合，確保監察權順利換軌、國家人權機構繼續運作。今日上午立法院在數波藍綠立委的衝突及抗議聲中，完成監察院人事同意權的投票作業，陳菊獲立院同意出任監察院長。稍早陳菊在臉書發文，感謝立院完成同意權行使，通過總統提名的監察委員名單，並表示她將會全力以赴。以下是陳菊的全文內容：感謝立法院剛剛完成同意權行使，通過總統提名的監察委員名單。面對我的責任，我將會全力以赴。我相信，紛擾會過去，未來的監察院，會用實際的作為證明，它能夠更超然、更公正、更嚴謹行使職權，也加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，讓人民更具有信任感。國家人權委員會將成為國家的「良心」，調查對人權的侵害以及歧視事件，推動人權教育，進行人權外交，落實台灣「人權立國」的理想。未來，若修憲共識順利達成，決定對監察權進行結構性的改革，我也將全力配合進行監察院的轉型，以確保監察權順利換軌、國家人權機構能夠繼續運作。在這過程之中，有許多傷害與打擊鋪天蓋地而來，而我也知道，在今天以後，這些風雨也仍然不會止息，但即使艱難，這條路我仍將繼續踽踽前行。五十年來，光明與黑暗的時刻我都經歷過，我相信台灣可以改變，而且越來越好，化解歧見和疑慮。感謝過去一路同行的人，感謝未來要一起走上這道路的人，我會將餘生奉獻給我從政的初衷，為建立一個沒有恐懼、沒有壓迫的美好社會，堅持到底，永不放棄。