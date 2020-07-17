監委人事案通過　蔡英文總統表達感謝

在朝野立委爆發衝突中，立法院今（17）日通過監察院長被提名人陳菊等27位監委人事案。對此，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統對此表達感謝，也特別謝謝立委在議事處理期間的辛勞。
丁允恭說，依據憲法以及大法官釋字632號解釋文，總統及立法院各自有提名及行使同意權的憲政義務。如今相關程序已經完成，總統期待下屆監察院長及監察委員正式上任後，能善盡憲法賦予的職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現。特別是新設置的國家人權委員會更是任重道遠，務必要落實憲法對人權的保障，以無負國民所託。
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