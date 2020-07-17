質疑監院人事投票違法！民眾黨將提釋憲

立法院臨時會今（17）日進行監察院人事同意權案投票。民眾黨立院黨團質疑

立法院長游錫堃昨日下午主持議事不中立，除表達抗議外也將提請釋憲。民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨團15日已發函給議事處，針對整個臨時會，監察院長從公聽會起到第一天的審查陳菊女士，到昨天下午，我們都排好了質詢時間，可是我們一直沒有看到院長啟動議事程序裡面的開會程序，可惜黨團昨天下午也都沒有收到回函，四點半就進到議場裡頭，卻在喧嘩、簇擁以及混亂的狀況下，游院長唸了民進黨團的提案說要終止審議，然後進行表決，「這樣的程序，我們質疑游院長，你已經失去了客觀中立主持議事的高度以及能力。」賴香伶認為，游院長應對昨日的程序表達他的歉意，因為他造成了朝野之間更不信任彼此；而昨天的整個程序裡面有很多瑕疵，民眾黨團希望游院長能組成調查小組來確認，「包括昨天很多要求的都是無記名投票，結果是記名的投票，很多人的卡好像被收走之後，按鈴表決的方式也不太一致」，此外，游錫堃到底有沒有清查人數，這是議事程序裡面最應該堅守，也是最基本應完成的一個目的。賴香伶強調，國民黨造成議場上無法進行詢答，所以應該也是可以考慮再延後進行實質審查，或是再進行其他方式的審查，不是就因為民進黨人數過多，能夠直接進行議事程序的規劃，就照表操課，直接進行投票。末代監察院即使在這樣混亂的狀況下通過，這對於國人來講也是程序上不正義，人事資格不符合，程序上也不完備，「必要的時候我們也會針對這個程序，可能會走釋憲相關的處理，這是民眾黨團的態度。」張其祿強調，今日實質上就是違憲又違法的過程，其實陳菊自己都說她要當末代的院長，但民眾黨團已經一再提出質疑，她到了最後，到底是做六年，還是做兩年，憲政上的大問題都是存在的，「我們一直都在呼籲，其實這過程就已經是一個憲政體制上的危機，已經沒有所謂的合法性。」不能得到國會的支持，也不能讓人民心悅誠服，呼籲蔡英文總統能夠懸崖勒馬，停止提名這樣子的作業程序，執政黨也不要以多數暴力，大家好好回歸落實修憲工程，事實上，蔡英文是可以創造所謂的憲政慣例，或者是憲政上的典範。