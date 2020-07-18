綠全代會1／中常委選舉混戰　湧言會槓上綠色友誼連線

▲2020年民進黨改選中常委，各派系推出候選人，出現11搶10的態勢。

▲綠色友誼連線的前立委薛凌（左）、海派湧言會的前台北市議員王孝維，雙方在競選民進黨北市黨部主委時，不斷互控賄選和抹黑，紛爭愈演愈烈。（圖／NOWnews資料照片、翻攝王孝維臉書）

民進黨全代會7月19日召開，重頭戲是中執委、中常委、中評委等黨職的改選，各派系早已展開固票、搶票大作戰，暗潮洶湧。其中，由海派轉型的新興派系「湧言會」來勢洶洶，中常委席次「坐一搶二」，恐將排擠另一傳統派系「綠色友誼連線」，兩派殺得你死我活。《NOWnews》掌握消息，黨政高層曾介入協調，希望湧言會和綠色友誼連線能各分一席中常委，但湧言會態度強硬、悍然拒絕，質疑「為何而和」？民進黨中常會是黨內的最高決策機構，也是權力核心所在。因此，各派系都積極爭取參選中常委，中常委的席次越多，在中常會裡講話就能越大聲，進而影響黨的決策。往往從中常委的席次多寡，就能看出派系勢力消長。民進黨黨職每2年改選一次，在7月的全代會中，由全國黨代表票選出11席中評委和30席中執委，這30席中執委再互選出10席中常委。為了爭奪席次，各派系必須經過精密的算票和配票，進而固票、防止被別人挖票，但若實力不足，也要積極向外搶票。因此，各派系之間進行攻防大戰，檯面下廝殺激烈。目前選舉態勢大致底定，各派系一共登記38個中執委候選人，經過配票後，最後應為31搶30，而中常委則是11搶10的局面。黨內評估，新系擁有3席中常委實力，規劃人選為台北市議員梁文傑、許淑華、高雄系統擬推立委李昆澤；英系估有2席，人選為國策顧問黃承國、立委蘇震清；正國會也有2席，人選為現任中常委陳茂松、立委陳亭妃；蘇系可望拿下一席，人選為立委吳秉叡。值得注意的是，湧言會已有穩定一席的實力，人選為現任中常委王定宇，但湧言會企圖心很強，還想再多搶一席。如此一來，這最後一席的爭奪戰，預計將由湧言會推派的台鹽董事長陳啟昱和綠色友誼連線推出的少主候選人何志偉對決。《NOWnews》調查，儘管綠色友誼連線對外宣稱，可力保一席中常委，但其他派系則評估，綠色友誼連線只有2席中執委的實力，尚不足支撐一席中常委，且地方上頻頻傳來綠色友誼連線拉票的消息，顯示可能選情緊繃。據了解，湧言會積極擴張勢力，除了穩定掌握一席中常委以外，還想「坐一搶二」。只是，原本合稱「海國會」的黃承國和海派最近「分手」，黃承國回歸和英系合作。少了黃承國系統奧援的湧言會只能自立自強，沒有十足把握能搶下第二席中常委，最後可能要以抽籤方式，和綠色友誼連線賭一賭運氣。一名湧言會核心人士告訴《NOWnews》，黨內高層曾經試圖協調，希望湧言會和綠色友誼連線各分一席中常委，如果彼此接受的話，就能符合民進黨主席蔡英文要的派系平衡。但是湧言會拒絕，想要一拚抽籤的機會，反正最差也還有一席中常委，「綠色友誼連線就是票不夠，為什麼硬要給它一席？」該人士坦言，湧言會確實遭受很大壓力，但是黨內高層必須提出湧言會接受協調的理由，如果沒有正當性，湧言會為什麼要退讓？如果是為了「黨內和諧」，這個理由並沒有說服力，高層必須說明「為何而和？為誰而和？」「政治又不是在分豬肉！」湧言會人士指出，選舉是看實力，而且湧言會一直都很認真推出像樣的候選人，例如之前的黨部主委選舉，當選高雄主委的趙天麟、新北主委何博文，都是有策略、有實力的戰將，「不像綠色友誼連線的候選人都是董娘、公子」。冰凍三尺，非一日之寒。湧言會和綠色友誼連線的恩怨難解，其實先前早就在各地點燃戰火。最引人注目的，莫過於今年5月台北市黨部主委選舉，湧言會的王孝維和綠色友誼連線的薛凌互槓，砍得刀刀見骨，鬧到主委選舉都暫停，至今北市主委一職都還難產。湧言會背後主導的勢力是三立老董林崑海，而綠色友誼連線的勢力則是「陽信幫」陳勝宏、薛凌等人。媒體大亨對上金融鉅子，雙方同樣有錢有勢，比起拳頭，不遑多讓。拚完中常委這一仗，往後恐怕還會繼續纏鬥下去。

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