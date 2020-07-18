綠全代會4／黃偉哲孤鳥振翅　幫蔡英文穩定派系平衡

▲總統蔡英文（右）和副總統賴清德（左）。（圖／記者葉政勳攝 ）

民進黨19日即將改選黨職，中執委、中常委大洗牌，黨內各派系積極應戰。近兩年興起的台南市長黃偉哲系統，由於派系色彩較淡，成為其他各派系拉攏的對象。《NOWnews》調查發現，黃偉哲原本和賴新系（親賴清德的新系）關係較好，不過在這次選舉，黃偉哲推出的2個中執委候選人，都將配合英系的調度而投票。知情人士說，黃偉哲的目的就是「希望幫助蔡英文維持黨內派系平衡」。一般而言，直轄市長多半能掌握地方政治資源，包括地方黨部和黨員，於是漸漸形成自己的黨員系統，成為具有政治實力的地方諸侯。例如，正國會少主、前台中市長林佳龍，以及新潮流系要角、現任桃園市長鄭文燦，就是最好的例子。黃偉哲年輕時曾加入新潮流，但2005年退出，從此他與各派系保持距離，成為綠營中的「孤鳥」。2018年，黃偉哲在賴清德的支持下當選台南市長，2年下來，黃偉哲也收攏了自己的黨員系統，成為民進黨內的一股小型新興勢力，相當引人注目。在今年的黨職改選中，黃偉哲推出了自己的人馬角逐中執委，包括民進黨台南市黨部財務長郭再欽、台南市議員邱莉莉。據了解，預計在英系的奧援下，這2席中執委應可輕騎過關，並且配合英系對於中常委布局的運作。不過，外界納悶，黃偉哲原本與賴新系友好，為何現在卻轉而靠向英系？一名熟悉黃偉哲的知情人士透露，原本一開始，賴清德系統的立委林俊憲有意參選中常委，如果林俊憲要選，黃偉哲當然會配合賴的想法，全力支持林俊憲。然而，新系在南部要推出一席代表，林俊憲和高雄立委劉世芳兩人在競爭，後來協調之後，林俊憲退出、讓給劉世芳，但高雄方面又認為，另一立委李昆澤的整合力比較好，最後規劃由李昆澤代表南部新系、出馬角逐中常委。該人士說，既然林俊憲不選中常委，黃偉哲的想法，就是協助兼任民進黨主席的蔡英文總統穩定黨內，讓各派系保持平衡。在「全黨都是英系」的概念下，黃偉哲系統會配合英系的調度，一席中執委的票支持英系的中常委候選人，另一張票則配給蘇系。知情人士也說，黃偉哲配合英系，其實這和賴清德沒有衝突，賴清德現在是蔡英文的副手，也樂見黃偉哲和英系合作。據了解，黃偉哲系統興起，成為南部的一方之霸，其實各派系都有私下接觸，希望可以拉票。不過，黃偉哲在第一時間就已經表態，票都交給蔡英文，如果有助於穩定黨內，都願意配合，因此，各派系都已知難而退。引發各派系重視的黃偉哲，選擇靠向當家掌權的小英，不僅有助於他鞏固2024年的市長連任之路，也符合他向來派系色彩較淡的性格，站穩中立地位。曾經是政壇孤鳥，如今大幅振翅，不可同日而語，政治實力正逐漸累積。

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