巷仔內／湧言會攪亂派系生態　黨內競爭比實力

民進黨中常委即將改選，牽動黨內派系勢力的消長，這不只影響了各派系在中常會裡發言的份量，更會進而影響到未來選舉的布局，因此，每兩年一次的黨職選舉，對於各派系來說都是大事一件。這次特別的是，新興派系「湧言會」企圖心強烈，不顧高層協調，堅持要「坐一搶二」，選舉結果可能衝擊到原有的派系生態，值得繼續關注。不同於上屆中常委選舉，事先經過協調，各派系已經喬到「同額競選」。這一次，湧言會希望擴展勢力，積極搶攻第二席中常委，但這樣一來，恐怕就會讓綠色友誼連線失去原有的一席。然而其他派系包括新系、英系、正國會、蘇系，自己的票都滿緊繃的，已不太有空間再奧援綠色友誼連線。近幾年來，民進黨派系的版圖已逐漸產生變化，新系依舊獨大，但也不像過去一樣，有充足多餘的票可以挹注其他派系；英系和正國會則是茁壯中的派系，勢力不容小覷，而蘇系、綠色友誼連線則呈現頹勢，需和其他派系結盟。由謝系和海派轉型的湧言會，是這兩年快速成長的派系。從五月的縣市黨部主委選舉，一直到現在的執常委選舉，表現出強烈的企圖心。如果成功擠掉綠色友誼連線，拿下2席中常委，就可和英系、正國會平起平坐，勢力僅次於新系。雖然黨內競爭看來殘酷，廝殺激烈，但選舉就是比實力，想要選上中常委，就要比誰的黨員數比較多，誰的號召力比較強。黨內是否會覺得湧言會野心太大？其實，包括正國會、新系等不同派系成員都告訴《NOWnews》記者，黨內競爭是很正常的，選舉是實力原則，各派系都會盡最大努力去爭取，手上有多少票，就做多少規劃。只是，湧言會想要拓展版圖不是問題，問題在於，湧言會背後的主導人物是三立董座林崑海，各界勢必會放大檢視，當媒體介入政治，甚至堂而皇之成立派系，是否違背過去民進黨高喊的「黨政軍退出媒體」原則？對此，湧言會人士解釋，之所以會想從「海派」轉型為「湧言會」，就是希望淡化海董的色彩，讓海董退居第二線，讓青壯世代來主導。湧言會希望做一個有組織、有規模、聯誼會性質的群體，會負責任地推出好的候選人，其他的，就留給社會公評。

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