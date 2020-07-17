監委人事案通過　民進黨邀國民黨落實廢考監改革

立法院今（17）日通過監察委員人事案，民進黨發言人顏若芳表示，樂見新任監察委員的產生，也期許未來包括國家人權委員會在內等監察業務的執行上，能夠更加落實對人權的保障，讓台灣成為不僅是民主自由，更是守護人權價值的美好國家。同時，對於國會黨團所有黨籍立委同志們為了履行憲法義務，多日來不眠不休，甚至遭到暴力攻擊，顏若芳也再次轉達民進黨主席蔡英文對他們最深的感謝。顏若芳說，這段期間國民黨一度提出廢考監之倡議，民進黨表示歡迎，待立院的修憲委員會成立後，將邀請國民黨共同來落實這項改革。顏若芳指出，鑒於前總統陳水扁時代，因為國民黨杯葛監委同意權行使，導致監察權無法運作，大法官會議已在第632號解釋確認為違憲，並指出「總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。」蔡總統完成這次的監委提名，並交由國會完成同意權的行使，是對憲法義務的落實，更是對國民負責任的表現。顏若芳表示，繼當年杯葛同意權行使以致遭大法官宣告違憲，國民黨在多年後再度以暴力手段杯葛監察院人事，可說是當年違憲作為的翻版。回顧2014年前總統馬英九提名監委，即便民進黨是少數黨，也主張廢考監，但都能善盡政黨的憲政責任，透過嚴格的實質審查，以及同意權的行使來淘汰不適任人選，向國民負責，相形之下國民黨委員的張口咬人、破壞議場，誰是真正的對國家國民盡責，答案很清楚。至於國民黨等黨團杯葛審查，卻又指控被提名人未經過審查，所以程序無效，顏若芳則指出，實際上被提名人除提供書面審查，也安排口頭審查，相關的程序已經完備。國民黨選擇杯葛，卻不願意站上質詢台進行審查，是自我放棄詢答機會，而非程序上的不完備。顏若芳說，在野黨應該就議事進行攻防，而不是採行肢體攻防。立法院是全國國民意志的呈現，不能讓少數民意以暴力方式，取代多數民意。國民、台民兩黨一方面刻意破壞程序、讓審查會無法順利進行在先，一方面卻又高喊程序正義，批評同意權行使無效，不但邏輯錯亂，更是不負責任的表現。