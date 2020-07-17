監院人事、國巨誰牽線　高市藍綠陣營爭論不休

立法院今（17）日進行監察院人事同意權投票，總統府前秘書長陳菊確定出任監察院長，藍、綠兩黨的高雄市長候選人對陳菊擔任監察院長人事案及國巨高雄投資到底是誰邀的爭論不休、隔空互槓，李眉蓁陣營質疑陳其邁複製貼上，陳其邁發言人則回擊李眉蓁都是派發言人回應。國民黨立院黨團與國民黨高雄市長候選人李眉蓁提出質疑，當年時任立委的陳其邁也主張廢考監，還曾批評監委職位是「姦痿」，李眉蓁並批陳其邁現在換了位置就換了另外一種態度，希望未來高雄市政方面，也不要換了位置也是換了態度。陳其邁則反駁，當時監察院黃世銘被檢改會、司法判決有罪，當時監察院馬英九提名的監委卻強力護航，竟然彈劾沒過，當時是反應民意，對不適任的監委所做的評價，希望對手在做評論的時候不要去脈絡化，應該把事件弄清楚。而針對國巨到高雄投資設廠到底誰牽線的？陳其邁指出，邀請國巨他在2018年就提過，在全球供應鏈，國巨被動元件是舉足輕重的角色，也符合台商回台投資的優惠，五缺的問題在行政院都相當關注，因為它總共在台灣投資高達312億，是所有投資高雄這一波台商回流投資可能是金額最高的或前幾名，也包括日月光等其他國際大廠來投資。李眉蓁認為國巨之前就有拜會過，陳其邁是複製貼上，應該要有新的東西出來，發言人呂謦煒隨後也發文表示國巨早就要下來了，當初促成美事的，正是被民進黨海K到臭頭的前市長韓國瑜！並質疑陳其邁的時間還停留在2018年，這兩年來高雄已經變得不一樣了，如果還是只會把中央的政策照本選科拷貝到高雄，那陳其邁或許還是比較適合回去當行政院副院長。