要國民黨學柯建銘思維! 柯建銘:衝突結束朝野合作廢考監

新頭殼newtalk監察院人事同意權案在朝野激烈衝突中全數通過，面對在野黨質疑人事案違憲，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天（17日）強調，人事案合法合憲，衝突已經結束，期盼朝野一同合作，齊心修憲廢除考試院、監察院。立法院今天上午進行監察院人事同意權案，歷經多天的朝野攻防、數波肢體衝突後，監察院長被提名人陳菊、其他監委被提名人，都獲得全體立委半數同意票，監察院人事案全數通過。民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱下午共同召開記者會，呼籲朝野在衝突後，應該一同合作，廢除考試院、監察院。柯建銘批評，同意權行使中，很遺憾國民黨從頭到尾義和團化，採取衝突、非理性行為，一路秀下限到底，這樣的在野黨，我們認為非常可惜，我們一直告訴國民黨思維要翻轉，要有一個強的在野黨，國家才能被制衡、才是國家之福，「國民黨不要學柯建銘的招數，而是要學柯建銘思維」。柯建銘批評，國民黨、時代力量、民眾黨犯的最大錯誤，是不行使同意權，卻反過來質疑是違法違憲，「我要敬告國民黨，這次的人事同意權案合憲合法」，呼籲國民黨不要活在自己的論述中。柯建銘提及，期盼朝野衝突到此為止，當衝突到臨界點時，是冷靜思考時刻，難道未來立法院要這樣走下去嗎，希望大家共同建立一個理性的國會、讓人民看得起的立法院。新聞來源為Newtalk 新頭殼