親眼見證立院混戰　王婉諭：民主倒退一場爛戲

立法院今（17）日上午進行監察院人事同意權投票，藍綠立委上演水球大戰，最終監委同意權在綠營強度關山下通過。對此，時代力量不分區立委王婉諭在臉書發文痛批：「難以想像，在2020年的今天，竟然看到民主如此倒退。」王婉諭眼見藍綠兩黨立委在這段期間的相互抗爭，她說：「先是國民黨佔領了議場導致審查無法進行，在進行投票時，又有幾個在程序上明顯的瑕疵，卻被輕輕帶過、不予處理。」「有立委昨日明明本人不在現場，卻因為行之有年的「代按」陋習，出現了靈異的投票出席紀錄。有多位立委今天在不記名投票的制度下，公然亮票，還有人探頭進入投票房內、或在房外一一檢查，這都嚴重違反不記名投票的原則。」王婉諭在擔任時代力量不分區立委前，是個「政治素人」，但目睹今日立院亂象後，坦誠令她相當傻眼。她說：「我實在難以相信，在2020年的今天，竟然會在台灣最高國會殿堂，看到一齣又一齣的爛戲，看到一道又一道的程序瑕疵。一個民主法治國家卻對這樣公然破壞民主的作為視若無睹，台灣真的已經解嚴了嗎？」「最終，這些監委到底適不適任，還有人在意嗎？人民記得的，恐怕只剩下連日來充滿瑕疵的爛戲而已。」王婉瑜忍不住說：「當我們在國民教育中不斷討論著公民實踐的素養，在社會領域的課綱上清楚著寫著「民主政治」，但我們的立法委員卻在國會中以相反的行為做最差的身教示範。」王婉諭最後痛心地表示：「這對台灣民主真的是好事嗎？我只能打上大大的問號。」