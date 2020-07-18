陳其邁直播動畫解鎖　留言「1號毛巾」看隱藏版彩蛋

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁今（18）日上午在小港區二苓市場拜票前，特別到中天寶殿參拜關聖帝君。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.18）

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（18）日上午在小港區二苓市場拜票直播，直播畫面也祭出彩蛋，觀看直播民眾在留言板寫上「1號毛巾」，每刷一波1號毛巾就會啟動直播動畫解鎖，由一堆Q版其邁人像，搭配陳其邁本人親自配音「緊來拚」的動畫，臉書直播線上觀看人數也突破3500人。陳其邁在二苓市場接受媒體聯訪時被問到，怎麼看對手李眉蓁又爆貼圖侵權爭議，陳其邁認為選舉的工作非常忙碌，難免會有一些失誤，候選人或者負責的人應該要負起責任，像過去在行政院推動政務假如有錯我就改，我們就認錯然後馬上修正，這樣才能接地氣，才不會離民眾愈來愈遠。李眉蓁昨（17）接受廣播節目訪問時曾提到，韓國瑜來幫她助選會怕害到她，陳其邁表示，李議員說韓市長的團隊就是她們的團隊，裡面也有很多韓團隊的幹部，政策也都一樣，選舉還是候選人，李議員的政策、人事、團隊幾乎跟韓市長非常的一致，讓人有種複製貼上的感覺，對於韓市長怕害到她，陳其邁則覺得沒有影響，只會更加強大家對韓團隊複製貼上的印象，對於選舉的影響她們就要自己去評估。而對於選票數是否會設定目標值，陳其邁則說，要更努力，人民越支持，責任也越重，但還是鼓勵市民踴躍投票，不投票別人就幫你決定未來，所以投票很重要，今年算一算已經要投三次了嘛，最後一哩路，能夠讓市政重開機，市民一定要出來投票，我們也鼓勵市民出來投票，選一個好市長、有經驗的市長、可以重開機的市長、解決問題的市長。