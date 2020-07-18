民眾黨跨足東台灣　不分區立委到宜蘭設服務處

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台灣民眾黨不分區立法委員邱臣遠今（18）日上午在宜蘭市神農路一段成立宜蘭縣服務處，這也是該黨跨足東部的第一個服務處，黨主席台北市長柯文哲專程前來參與揭牌儀式，而服務處主任委員則由日前退出國民黨的李偉華以無黨籍身分接任。台灣民眾黨目前是國會第三大黨，在立法院擁有5席不分區立委，今天前來宜蘭縣設立服務處的邱臣遠，本身是工商業背景，當初是以世界台灣商總會秘書長的身分獲選為台灣民眾黨不分區立委。柯文哲致詞時表示，台灣民眾黨會把台灣整體利益及全民福祉放在首位，這是該黨超越藍、綠真正的精神柯文哲說，這就像他以前在台大擔任醫生時，病人送到急診室，絕對不會問他是民進黨還是國民黨。對他而言送到醫院就是病人，就是要給他照顧、給他服務。柯文哲表示，宜蘭過去號稱「民主聖地」，他說，在政治學上要政黨輪替超過兩次以上，才會被認為是政治上成熟的地區。而宜蘭的政黨輪替不只兩次，所以是台灣在民主政治上開花非常早的地方。柯文哲說，宜蘭本來就有一席區域立委，而現在民眾黨不分區立委邱臣遠在這裡設立服務處，是提供宜蘭鄉親另一個選擇，他保證以民眾黨認真的做事態度，服務績效一定會更好。立法委員邱臣遠表示，服務處的成立是一個平台，希望匯集更多想一起打拼的年輕人及志工朋友，他說，他之前是越南台商，是經營中小企業，而在立法院也在經濟委員會服務，未來有關地方經濟、青年創業、地方創生等相關問題，服務處都可以提供服務。服務處主任委員李偉華表示，服務處除了提供選民服務、鄉親服務之外，對於經濟這個區塊將會特別著墨，他說，宜蘭鄉親過去北漂的非常多，宜蘭同鄉會在台北有幾十萬人，以前宜蘭沒有大學，很多年輕學子高中畢業後要到台北讀書，而畢業後宜蘭也沒什麼就業機會，因此必須在台北就業，而很多現在都已事業有成。所以他希望服務處未來能夠扮演一個平台，一個可以提供這些事業有成的宜蘭人回來宜蘭投資的平台，藉此為宜蘭的年輕人創造更多的就業機會。