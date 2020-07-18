棒球真的很無聊？柯文哲最新說法：是我沒時間看

台北市長柯文哲意外一句話「棒球很無聊」引發運動界與愛好人士的批評，柯文哲今天(18)到宜蘭為民眾黨不分區立委邱臣遠的服務處開幕站台，被記者問到「棒球」議題時，柯文哲澄清是他「沒時間」看。柯文哲說，妻子陳佩琪是兄弟象的球迷，家裡真的會去看棒球的人是陳佩琪，她帶小朋友去看職棒，「我不管以前當醫生，現在當市長，他們去看棒球，回來興高采烈跟我說比數，就這樣，我根本沒時間去看棒球」。記者追問「是因為看棒球無聊嗎？」柯文哲說：不是，是沒時間去看。記者再問「棒球迷因此蠻生氣的」，柯文哲表示：沒辦法！我不可能坐在球場３個鐘頭，每次去職棒開球，也是丟了球，就走人。柯文哲是在16日出席台北市政府教育局的經典閱讀活動，柯文哲當時笑說，自己念書時間其實不多，現在花最多時間看YouTube等影音；柯更直指經典名著《老人與海》這本書很無聊，他笑說自己看一看，就直接翻到最後面，看結果就好了，「這就跟看棒球一樣，看前半局，在YouTube影片上，直接拉到最後，看比數結果，看過程幹什麼？浪費時間！」柯文哲當時笑說，他在台大教書時是「毒舌派」教授，「現在都要裝得很有形象，裝了已經形象很差，沒有裝就慘了」，引發現場一陣哄堂大笑。