民進黨全代會明天召開　將為陳其邁造勢

2020年民進黨全國黨員代表大會明（19）下午登場，在台北國際會議中心召開，主題是「團結台灣、前進世界」，這是蔡英文總統回任黨主席後主持的首場全代會，蔡英文將發表重大談話。全代會的重頭戲除了黨職改選，也將為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁造勢。高雄市長補選將在8月15日舉行，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和執政縣市首長都將出席全代會，為陳其邁拉抬氣勢。由立委蘇巧慧影像團隊操刀製作的陳其邁競選影片「0815高雄緊來拼」，也將在全代會上首播。明天全代會的重頭戲，就是黨職改選。民進黨中執委將由全國黨員代表大會選出30人，30位中執委再互選出10人為中常委。各派系最近都在積極固票、拉票，雖然態勢底定，不過還有變數，中常委席次呈現31搶10的戰況。據了解，新系擁有3席中常委實力，規劃人選為台北市議員梁文傑、許淑華、高雄系統擬推立委李昆澤；英系估有2席，人選為國策顧問黃承國、立委蘇震清；正國會也有2席，人選為現任中常委陳茂松、立委陳亭妃；蘇系可望拿下一席，人選為立委吳秉叡；另外，湧言會「坐一望二」，已有一席實力，人選為立委王定宇，再和綠色友誼連線爭奪最後一席。在中評會主委部分，據了解，英系掌門人、立委陳明文出線機會最高。