柯建銘：何其有幸能與陳菊並肩作戰

▲民進黨團柯建銘（右）說，何其有幸跟陳菊並肩作戰。（圖／翻攝柯建銘臉書）

立法院17日在混亂之中通過監察院長被提名人陳菊與其他監委的人事案，民進黨立院黨團總召柯建銘今（18）日在臉書上發文，以「同是民主老兵，何其有幸能與前輩陳菊並肩作戰」為題，指出蔡英文總統提名陳菊為監察院長，「還有誰比她適合？比她更應對歷史？其實就是她一生的寫照！」柯建銘說，民國60年他剛上大學就瘋狂熱衷黨外運動，看遍所能買到的黨外雜誌、禁書、錄影帶(至今完整保存)，追逐街頭運動、演講會，陳菊就是當年他所景仰的民主前輩，當然還有黃信介、施明德、林義雄、姚嘉文、呂秀蓮、許信良。柯建銘表示，歷史何其有幸，50年來他從體制外黨外運動，走入體制內，和這些前輩們有些變成立院同事，有些則是長期革命夥伴。柯建銘指出，他與陳菊近50年來在體制外、體制內，結下不解之緣，2016年他返鄉選舉，最後一場造勢在孔廟前，陳菊為他助講，聲嘶力竭帶感性的說：「咱母湯乎總召孤單」，感性又有高度的演講，賺人熱淚，在台下的他百感交集，眼淚就在眼眶中打轉。柯建銘也說，造化弄人，所有轉型正義的法案，全在他手中協商、整合、攻防一一過關，《不當黨產條例》、《促進轉型正義條例》、《國家人權紀念館條例》、《國家語言發展法》、《政治檔案法》，最重要的是去年12月10日世界人權日(美麗島40週年)《監察院組織法》當天通過，監察院成立人權委員會，「蔡英文總統睿智提名菊姐為監察院長，還有誰比她適合？比她更應對歷史？其實就是她一生的寫照！」柯建銘說，九任立委，總召近20年任內，能與黨團同仁一起努力共同送陳菊到監察院，這是何其有幸與歷史意義。「菊姐，監察院交給你了！」柯建銘表示，他深信陳菊絕對能勝任及珍惜，「下星期我還要忙《國民法官法》了！未來我們還是要為台灣這塊土地，分別不歇息、努力的奮戰！」