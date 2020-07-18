金門縣長楊鎮浯偕同金門同鄉會　為李眉蓁加油打氣

金門縣長楊鎮浯今（18）日偕同高雄市浯江金門同鄉會理事長黃根寶、高雄市金門同鄉會理事長陳德順等鄉親們到國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部，為李眉蓁加油打氣，李眉蓁稱讚楊鎮浯是年輕的型男，這麼年輕就可以當縣長，她也是年輕人，也一定能獲得市民的支持。李眉蓁強調，這次選舉時間很短，高雄38區真的很難跑的很徹底、握到每一雙手，所以她了解到需要打空戰，多在媒體曝光，她堅信這次選舉絕對不能輸，因為6月6日發生兩件這麼不好的事，難道社會沒有公道嗎？李眉蓁表示，她絕對不是選假的，若她沒有選好，國民黨未來的里長、議員、立委都會很難選，她懇託大家先幫忙顧好基本盤，雖然陳其邁有選很多次的歷練，但歷練越多、包袱越大，若真的讓之前選輸韓國瑜的陳其邁回來當市長，高雄真的就「綠到出汁」很難翻身了。談到金門，李眉蓁說，金門有很多值得學習的地方，金門高粱帶動金門整體產業，她希望未來高雄也要利用當地的農特產，做出屬於高雄的品牌，並協助傳統產業轉型，創造商機，帶動高雄產業的發展。楊鎮浯縣長則對李眉蓁表達佩服之意，他認為，這階段不管誰代表國民黨參選高雄市長補選都是肩扛重任，這一戰真的很難打，韓市長辛辛苦苦在高雄創造奇蹟，但在執政團隊與民進黨打壓之下遭遇到重大挫折，在這艱辛的環境下，李眉蓁願意挺身而出，令人感到十分敬佩！他強調，將會運用金門在高雄落地深耕的力量，全力支持李眉蓁。回應李眉蓁促進高雄產業轉型與升級的訴求，楊縣長指出，金門雖然不大，但在鄉親努力下，有不錯的發展，未來眉蓁執掌高雄，金門與高雄將可以相互合作、彼此協助，金門是兩岸小門戶，在兩岸之間有特殊的優勢以及產業上的優勢，金門願意跟著高雄一起打拚。