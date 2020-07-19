揮軍南下助選　江啟臣：不要懷疑我們的腳力和意志力

▲國民黨黨主席江啟臣和爬山民眾互動。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.19）

國民黨黨主席江啟臣帶領多位北市議員揮軍南下，今（19）日陪同高雄市長候選人李眉蓁一起爬柴山，面對媒體詢問陳其邁曾說爬到腿軟，江啟臣則笑說不要懷疑國民黨的腳力，更不用懷疑意志力，李眉蓁則說年輕人有的是體力，或許也會腿軟，但她一定會堅持。繼18日晚間的「眉蓁與北市應援團的三倍券挑戰」，國民黨高雄市長候選人李眉蓁與多位北市議員一起到夜市吃美食，並實際體驗三倍券在夜市的使用狀況，江啟臣今再偕立委吳怡玎，及台北市議員李明賢、張斯鋼、戴錫欽、應曉薇、鍾沛君，在地高雄市議員蔡金晏、黃香菽等人陪李眉蓁一同爬柴山健行。媒體也詢問到場的議員們知不知道來高雄輔選，有安排爬山行程？議員們均表示知道，李眉蓁則笑稱，昨（18）日已經帶他們去瑞豐夜市餵飽了，今天就要來消耗一下，黨主席江啟臣說：「不用懷疑國民黨的腳力，也不用懷疑我們的腿力，更不用懷疑我們意志力」、台北市議員李明賢也笑說：「一定勇腳爬完，還知道這裡的猴子很有名，我們可以跟猴子一起賽跑」。對於韓國瑜允諾若有需要，願意出來幫忙李眉蓁，江啟臣表示，黨內所有同志先進，包括過去從政同志等，願意幫忙的，絕對是百分之百歡迎、且陸續安排中，像昨天金門縣縣長有來站台，今天中午張麗善縣長也會來到高雄。江啟臣指出，下禮拜李眉蓁總部成立，也有其他縣市長一同前來，每個縣市長都有自己縣政、市政工作，所以必須搭配相關的時間，但無論如何，在8月15日以前，這些黨籍縣市長都會全力來幫李眉蓁輔選。而江啟臣也砲轟民進黨，從罷免開始一直到現在的補選都是啟動整個國家資源，不管是幫忙輔選，或其他各種方式，也算是另類的國家隊，國民黨能做的，就是所有黨員、從政同志，大家團結一致，贏得8月15日的勝選。