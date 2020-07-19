民進黨全代會登場　黨核心權力將改組　蔡英文演說受矚目

民進黨今（19）日召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，主軸為「團結台灣，前進世界」，由黨主席蔡英文發表開幕式演說，這同時是蔡英文回鍋兼任黨主席的首場全代會，各派系也積極佈局，要搶下權力核心。除此之外，全代會也將為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁造勢，展現重返高雄執政決心。民進黨全代會於下午1點30分開始，3點大會議程結束後展開中執委、中評委選舉投票，4點半開票；5點半由中評委互推選主委；中常委選舉則是6點開始投票，6點半開票。民進黨發言人顏若芳表示，年初總統大選，民進黨與全民抗中保台，隨後更挺過新冠肺炎挑戰，因此大會主軸以「團結台灣，前進世界」為題，主視覺意象從「台灣」邁向「圓」，象徵島嶼勇敢前進世界，表現台灣堅毅地克服各種挑戰，團結共好。今天一早在臉書痛批遭民進黨團阻撓投票的前總統陳水扁，預計下午3點抵達全代會現場投票，對此，民進黨團總召柯建銘稍早受訪時表示，沒有阻饒他，陳水扁已展現善意，只投票不參加大會。民進黨前主席卓榮泰中午則透過臉書發文表示，817萬票洗禮過的民進黨新權力結構，必須回應人民的高標期待。他誠心期盼，黨代表莫忘創黨精神、堅守黨的核心價值，以「勤政、清廉、愛鄉土」為念，回應人民的信任與高標期待展現「超脫約束、投票自主，作台灣國家的子民、作自己的主人」的信念。