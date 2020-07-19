自爆認識「夜夜秀」主持人的爸爸　柯文哲：一定會打折

知名網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」，最近因為監察院公布2020總統大選政治獻金收支，而登上新聞版面。原因在於總統蔡英文與時任總統候選人韓國瑜，一前一後都曾參與博恩夜夜秀的錄製，不過兩人價碼卻相差超過兩倍，引發外界議論。對此過去也曾參與博恩夜夜秀錄製的台北市長柯文哲，則自暴與節目主持人曾博恩的爸爸有私交，去上節目「一定會打折」。柯文哲過去曾經在2018年及2019年，兩度參與博恩夜夜秀錄製。而其中第一次則是節目單位主動邀約，自己並未支付相關費用，直到2019年第二次上節目時，才由台灣民眾黨出資10萬元上節目。而今天上午柯文哲南下到高雄，為黨籍徵召的高雄市長補選候選人吳益政站台時，被問到兩度上博恩夜夜秀，支付的金額比蔡英文與韓國瑜都要少，柯文哲也自爆，與節目主持人曾博恩的爸爸有私交。「主持人曾博恩的父親是陳珮琪同學。」柯文哲笑著表示，「他爸爸也是我在台大醫院時候的同事，所以上節目一定會打折。」而現場記者也追問，有關市府教育局花89萬與曾博恩所屬公司合作，柯文哲16日與博恩合體宣傳台北市教育局閱讀推廣活動，記者會有沒有另外付錢？柯文哲說，若選舉經費同仁會告知，若是市府經費就按照標準採購程序，他不會知道。而曾博恩的父親曾文毅，過去也曾與曾博恩一同錄製影片。而曾文毅的背景也曾經被網友起底，清華大學核子工程系及台灣大學醫學系畢業後，更前往美國麻省理工學院及哈佛醫學院攻讀並獲得博士學歷，回台後也擔任台大醫學院光電生物醫學研究中心教授，是台灣知名的放射醫學巨擘。