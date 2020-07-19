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快訊／民進黨中常、執委改選結果出爐

記者劉育辰/台北報導-2020-07-19 17:52:17
▲▲民進黨19日進行中評執委改選。（圖／記者葉政勳攝）
民進黨於今（19）日進行中央黨職改選投票；下午4點半開始執評委開票，接下來將由當選的中央評委互選主任委員，並進行中常委選舉。

由於有婦女保障名額關係，有6位18票的男性參選人需同額抽籤，包含王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、蔡昌達（湧言會）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統），6人抽5席；分別由王定宇、何志偉、洪健益、陳啟能、鄭宏輝中籤。

最後中執委當選名單為呂林小鳳（鄭文燦系統）、李昆澤（新系）、廖本煙（英系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、許淑華（新系）、陳大鈞（新系）、邱莉莉（黃偉哲系統）、林俊憲（新系）、陳亭妃（正國會）、曾朝榮（正國會）、鍾佩玲（綠色友誼）、蘇治芬（英系）、周永鴻（正國會）、吳秉叡（蘇系）、莊瑞雄（湧言會）、許智傑（新系）、蔡易餘（英系）、周春米（新系）、郭再欽（黃偉哲系統）、黃承國（英系）、林益邦（綠色友誼）、蘇震清（英系）、黃世杰（鄭文燦系統）、陳啟昱（湧言會）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統）成為新的中執委。

最後中常委的部分，則由30名中執委推舉10人，最後由李昆澤（新系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、陳亭妃（正國會）、吳秉叡（蘇系）、黃承國（英系）、蘇震清（英系）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、許淑華（新系）等10人當選，當選票數皆為3票。

中評委當選名單則為楊富鈞、陳世凱、張芬郁、康裕成、林寶興、陳明文、陳坤榮、許昭興、林宜瑾、呂孫福、張志豪；並由中評委11人共推康裕成為中評會主委。

中執委開票結果：

呂林小鳳（17）

李昆澤（19）

廖本煙（19）

王定宇（18）

陳茂松（19）

梁文傑（19）

許淑華（17）

何怡瑩（0）

何志偉（18）

陳大鈞（19）

邱莉莉（18）

林俊憲（19）

陳亭妃（19）

洪健益（18）

曾朝榮（19）

鍾佩玲（14）

蘇治芬（18）

周永鴻（19）

吳秉叡（19）

江瑞鴻（0）

莊雅芬（0）

蘇昌達（18）

莊瑞雄（19）

許智傑（19）

蔡易餘（19）

陳慧玲（0）

周春米（17）

郭再欽（19）

黃承國（19）

趙心瑜（0）

林益邦（19）

陳啟能（18）

蘇震清（19）

黃世杰（20）

鄭宏輝（18）

李雅慧（6）

許西彬（0）

陳啟昱（19）

 

中評委開票結果：

楊富鈞（43）

陳世凱（47）

薛琇穗（1）

鄭孟洳（42）

張芬郁（49）

康裕成（50）

李偉智（11）

林寶興（49）

陳明文（52）

陳坤榮（47）

許昭興（48）

林宜瑾（48）

周志賢（0）

呂孫福（44）

張志豪（46）

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