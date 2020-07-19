快訊／民進黨中常、執委改選結果出爐

民進黨於今（19）日進行中央黨職改選投票；下午4點半開始執評委開票，接下來將由當選的中央評委互選主任委員，並進行中常委選舉。
由於有婦女保障名額關係，有6位18票的男性參選人需同額抽籤，包含王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、蔡昌達（湧言會）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統），6人抽5席；分別由王定宇、何志偉、洪健益、陳啟能、鄭宏輝中籤。
最後中執委當選名單為呂林小鳳（鄭文燦系統）、李昆澤（新系）、廖本煙（英系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、許淑華（新系）、陳大鈞（新系）、邱莉莉（黃偉哲系統）、林俊憲（新系）、陳亭妃（正國會）、曾朝榮（正國會）、鍾佩玲（綠色友誼）、蘇治芬（英系）、周永鴻（正國會）、吳秉叡（蘇系）、莊瑞雄（湧言會）、許智傑（新系）、蔡易餘（英系）、周春米（新系）、郭再欽（黃偉哲系統）、黃承國（英系）、林益邦（綠色友誼）、蘇震清（英系）、黃世杰（鄭文燦系統）、陳啟昱（湧言會）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統）成為新的中執委。
最後中常委的部分，則由30名中執委推舉10人，最後由李昆澤（新系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、陳亭妃（正國會）、吳秉叡（蘇系）、黃承國（英系）、蘇震清（英系）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、許淑華（新系）等10人當選，當選票數皆為3票。
中評委當選名單則為楊富鈞、陳世凱、張芬郁、康裕成、林寶興、陳明文、陳坤榮、許昭興、林宜瑾、呂孫福、張志豪；並由中評委11人共推康裕成為中評會主委。
中執委開票結果：
呂林小鳳（17）
李昆澤（19）
廖本煙（19）
王定宇（18）
陳茂松（19）
梁文傑（19）
許淑華（17）
何怡瑩（0）
何志偉（18）
陳大鈞（19）
邱莉莉（18）
林俊憲（19）
陳亭妃（19）
洪健益（18）
曾朝榮（19）
鍾佩玲（14）
蘇治芬（18）
周永鴻（19）
吳秉叡（19）
江瑞鴻（0）
莊雅芬（0）
蘇昌達（18）
莊瑞雄（19）
許智傑（19）
蔡易餘（19）
陳慧玲（0）
周春米（17）
郭再欽（19）
黃承國（19）
趙心瑜（0）
林益邦（19）
陳啟能（18）
蘇震清（19）
黃世杰（20）
鄭宏輝（18）
李雅慧（6）
許西彬（0）
陳啟昱（19）
中評委開票結果：
楊富鈞（43）
陳世凱（47）
薛琇穗（1）
鄭孟洳（42）
張芬郁（49）
康裕成（50）
李偉智（11）
林寶興（49）
陳明文（52）
陳坤榮（47）
許昭興（48）
林宜瑾（48）
周志賢（0）
呂孫福（44）
張志豪（46）