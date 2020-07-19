快訊／民進黨中常、執委改選結果出爐

民進黨於今（19）日進行中央黨職改選投票；下午4點半開始執評委開票，接下來將由當選的中央評委互選主任委員，並進行中常委選舉。由於有婦女保障名額關係，有6位18票的男性參選人需同額抽籤，包含王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、蔡昌達（湧言會）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統），6人抽5席；分別由王定宇、何志偉、洪健益、陳啟能、鄭宏輝中籤。最後中執委當選名單為呂林小鳳（鄭文燦系統）、李昆澤（新系）、廖本煙（英系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、許淑華（新系）、陳大鈞（新系）、邱莉莉（黃偉哲系統）、林俊憲（新系）、陳亭妃（正國會）、曾朝榮（正國會）、鍾佩玲（綠色友誼）、蘇治芬（英系）、周永鴻（正國會）、吳秉叡（蘇系）、莊瑞雄（湧言會）、許智傑（新系）、蔡易餘（英系）、周春米（新系）、郭再欽（黃偉哲系統）、黃承國（英系）、林益邦（綠色友誼）、蘇震清（英系）、黃世杰（鄭文燦系統）、陳啟昱（湧言會）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、洪健益（英系）、陳啟能（正國會）、鄭宏輝（柯建銘系統）成為新的中執委。最後中常委的部分，則由30名中執委推舉10人，最後由李昆澤（新系）、陳茂松（正國會）、梁文傑（新系）、陳亭妃（正國會）、吳秉叡（蘇系）、黃承國（英系）、蘇震清（英系）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼）、許淑華（新系）等10人當選，當選票數皆為3票。中評委當選名單則為楊富鈞、陳世凱、張芬郁、康裕成、林寶興、陳明文、陳坤榮、許昭興、林宜瑾、呂孫福、張志豪；並由中評委11人共推康裕成為中評會主委。中執委開票結果：呂林小鳳（17）李昆澤（19）廖本煙（19）王定宇（18）陳茂松（19）梁文傑（19）許淑華（17）何怡瑩（0）何志偉（18）陳大鈞（19）邱莉莉（18）林俊憲（19）陳亭妃（19）洪健益（18）曾朝榮（19）鍾佩玲（14）蘇治芬（18）周永鴻（19）吳秉叡（19）江瑞鴻（0）莊雅芬（0）蘇昌達（18）莊瑞雄（19）許智傑（19）蔡易餘（19）陳慧玲（0）周春米（17）郭再欽（19）黃承國（19）趙心瑜（0）林益邦（19）陳啟能（18）蘇震清（19）黃世杰（20）鄭宏輝（18）李雅慧（6）許西彬（0）陳啟昱（19）中評委開票結果：楊富鈞（43）陳世凱（47）薛琇穗（1）鄭孟洳（42）張芬郁（49）康裕成（50）李偉智（11）林寶興（49）陳明文（52）陳坤榮（47）許昭興（48）林宜瑾（48）周志賢（0）呂孫福（44）張志豪（46）