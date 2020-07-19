綠全代會力拚高市長補選　陳其邁：緊來拚、贏回高雄光榮

民進黨全國黨員代表大會今（19）日登場，身兼黨主席的總統蔡英文，於致詞時下達動員令「找回高雄光榮」，全力替補選候選人陳其邁輔選，期間陳其邁眼眶泛淚不斷抿嘴，情緒似乎有些激動；陳其邁在開幕式後接受媒體提問時笑稱僅是近來天氣熱，可能身體脫水、嘴巴乾燥，否認情緒激動。蔡英文在致詞時表示，兩年前陳其邁跌了一跤，但他承擔起各種冷嘲熱諷，接下了副閣揆的擔子、重新振作起來，這段日子從非洲豬瘟、防疫和振興、台灣產業轉型等，陳其邁無役不與，和行政院長蘇貞昌一起克服各種難關。蔡英文說，當前高雄許多建設規劃、產業藍圖，都是陳其邁念茲在茲，一手規劃主導的，而中央歷練給予陳其邁更成熟的經驗，讓他從「陳其邁1.0」變成「陳其邁2.0」，並帶領黨員高喊「光榮投三次、二年拚四年」口號，宣示民進黨要打贏補選、重新找回高雄的光榮決心。陳其邁對此回應，總統蔡英文對高雄、對補選都非常關心，即將在8月初舉辦的社群之夜也會邀請她一起下來，至於致詞期間一度眼眶泛淚、不斷抿嘴，被外界解讀情緒激動一事，陳其邁笑稱否認，表示可能是身體脫水、嘴巴乾燥，剛剛下台後一下就灌了兩瓶礦泉水。另外首支競選影片「815高雄緊來拚」，也在今日全代會上首次亮相，主打「緊緊緊」、與「二年拚四年」，強調高雄市政迫切需要上軌道，陳其邁也說，若當選市長的工作我會馬上上工、拚經濟，他也承諾，綠色執政是品質保證。陳其邁重申，對高雄而言，先前有太多的紛擾，如今我們都希望能讓市政重開機，立即解決民眾關心的議題，並找回過去做為高雄人的驕傲。