巷仔內／後小英時代派系角力　誰是最大贏家？

▲民進黨中常委與中評委選舉結果。（圖／民進黨提供）

民進黨全代會於今（19）日晚間落幕，後小英時期的權力核心改組正式宣告完成；新系依舊穩坐民進黨內派系一哥的角色、黃偉哲系統靠著兩席執委成為黨內關鍵少數、湧言會的表現則不如預期，跌破眾人眼鏡。此外，泛新系的康裕成殺出重圍，打敗陳明文成為中評主委的關鍵又是什麼？而誰，又是這次權力改組的最大贏家？新潮流在這次的中央黨職改選中，獲得9席中執委、3席中常委，毫無懸念的穩坐民進黨內最大派系。另外，正國會獲得5席執委，並由黃偉哲系統支援1票取得2席常委；蘇系則是佔2席執委，藉由黃偉哲系統支援1票取得1席常委；民進黨內人士指出，黃偉哲這兩票交給英系調度，協助正國會與蘇系保住席次，漂亮的成為「關鍵少數」，有了面子也有了裡子。不過，選前大家眼中要做一搶二的大黑馬，湧言會（前身海派）卻只拿下3席中執委、1席中常委，其中王定宇的執委席次還是靠著6搶5的抽籤才中獎，跌破眾人眼鏡。據派系人士指出，這樣的結果，無非是湧言會對於自己的選情過於樂觀，原本打算讓李雅慧靠著6票成為婦女保障名額，未料票數過低，無法雀屏中選，進一步導致蔡昌達在抽籤中落馬，一次掉了兩席執委，也失去拉票空間，痛失第二席常委席次。此外，英系雖穩穩的拿下6席中執委並取得2席中常委席次，但掌門人陳明文卻在角逐中評主委一役失利，由新系的康裕成當選中評主委。這次中評委選舉前，就傳出副總統賴清德積極介入拉票，雖遭賴清德否認，但從選舉結果看來卻讓人不禁讓人覺得有些貓膩。在中評委選舉結束後，有眼尖的人在會場撞見湧言會的人馬曾與陳明文見面，至於內容為何？英派人士則三緘其口不願多談。但若從選票推算，答案恐怕呼之欲出。雖然湧言會執常委的選舉雖然結果開得不漂亮，但全代的票加一加也不少，當初「非新蘇」欲在中評主委合作、共推陳明文，未料湧言會僅張志豪當選，鄭孟洳只拿下42張票、高票落選，成為遺珠，配票失利，也讓原本非新蘇6票對上新蘇5票的模擬戰況翻轉，導致最後由新系的康裕成當選；英系人士也感嘆，這次的失誤，恐怕會成為壓垮本就萌生退意的陳明文的最後一根稻草。綜觀這次的黨職改選，最大贏家應該數黃偉哲及賴清德兩人。黃偉哲作為關鍵少數，替蔡英文穩定派系，人情做給總統，受惠的派系未來見到他也得敬畏三分；至於賴清德，無論是有意或無心，在此次全代會選舉中，證明了自己雖是深宮內的副手，在黨內仍有高度的政治影響力。