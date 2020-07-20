國民黨踢爆　蘇嘉全、蘇震清私帶國營企業見印尼官員

▲國民黨揭露三年前駐印尼代表處所發回來的電報，直指時任立法院長蘇嘉全以及其姪子立委蘇震清，疑似介入國營事業運作，企圖從中謀取利益。（圖／國民黨提供）

國民黨中央今天（20日）上午召開記者會，揭露時任民進黨籍立法院長蘇嘉全，以及其姪子立委蘇震清，兩人在2016年時帶著台糖、中油、台鹽及唐榮等國營企業的公司主管，訪問印尼副總統等高層官員，不過卻並未知會外交部。而該匿名舉報的外交官員，直言台灣國營事業「遭到中間人操控，企圖將外交體系排除在外。」國民黨方面也痛批，這就是總統蔡英文時不時在掛保證的「長期執政的腐化」。國民黨文傳會主委王育敏，與革命實踐研究院長羅智強、副院長游淑慧等人一同召開記者會。游淑慧表示，日前接獲匿名檢舉，三年前駐印尼辦事處的外交官員，曾經以密件方式發電報回外交部，揭露106年八月期間，立委蘇震清曾經帶著台糖、中油、台鹽及唐榮等國營企業的主管，在人力仲介集團揚運公司的安排下，會面印尼副總統等高層官員。而九月則是蘇嘉全與蘇震清一同抵達印尼，蘇嘉全辦公室方面也向代表處表示「不需接機、參與活動或提供協助」，行程相當低調。該電報更指證歷歷，表示11月下旬台糖高層再度抵達印度，會晤農業部相關首長及團隊。而代表處之所以會得知，是因為印尼方面希望外交部官員能夠列席，不過此舉似乎讓安排行程的揚運公司相當不滿。此外12月中旬時任經濟部次長王美花率團訪問，期間與印尼農業部的會談，一開始打算分開經濟部與外交部的會談，而不是一同會唔，事後也發現是台糖方面似乎與印尼農業部達成默契。對此接獲匿名檢舉的游淑慧直言，很明顯是民進黨在長期執政下，政治力的觸手已經伸向國營企業。「五院院長通常行程都是要公開的，為什麼蘇嘉全可以私下前往印尼拜會高層，且似乎有所意圖拒絕外交部介入行程？」游淑慧更直言，該篇電報已經有拿給多位資深退休外交官員看過，電報內容以及文筆可性度相當高，直言已經有政治力干預國營企業，甚至打算因此謀取私利。羅智強則強調，蘇嘉全這個名字最近常常登上媒體版面，前一陣子才傳出蘇嘉全的外甥、唐榮集團總經理張仲傑疑似涉及相關弊案；現在又是蘇嘉全與姪子蘇震清，疑似一同引介國營企業向印尼發展，卻未知會、甚至將外交部排除在外。「民進黨的全代會才剛結束，總統蔡英文才直言『長期執政腐敗』的劇本，不會發生在民進黨身上。」羅智強說，「現在蘇嘉全以及他的親戚，不是就是正在上演政治力介入的戲碼？」。