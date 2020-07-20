碩士論文涉抄襲？　李眉蓁：被拿來討論真是受寵若驚

自行宣布退選

除呼籲教育部盡速撤銷其學位外，也籲請李議員自行宣布退選

曾參選高雄市第六選區立委失利的吳佩蓉19日發文踢爆，國民黨高雄市長候選人李眉蓁的碩士論文，涉嫌抄襲童振源教授發表的文章〈兩岸政經互動〉，應；李眉蓁今（20）日回應表示，那時候是在自我進修的學生，現在還能被拿出來討論真是受寵若驚。吳佩蓉在臉書貼文指出，國民黨高雄市長候選人李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，內容涉及抄襲童振源教授發表的文章〈兩岸政經互動〉，對此，李眉蓁今日上午前往參觀老青共居宅的行程時強調，十幾年前還是學生，只是一個沒有擔任任何公職的學生，那時候在自我進修，現在還能被拿出來討論真是受寵若驚，中山大學它是一個很有水準的學校，今天能通過他們的機制，相信這應該沒什麼問題。針對吳佩蓉指涉抄襲的章節，李眉蓁說，「可能有些沒有標注到的我要說聲抱歉，但是有通過中山大學審查我相信這應該沒什麼問題」；李眉蓁也指出，彭文正教授當時也有指出陳其邁候選人鑽石公主號防疫論文是學術詐欺，蔡英文總統在選舉的時候論文也會拿出來討論，就在想說自己的論文是不是也會拿出來討論，沒想到真的中。媒體詢問這幾天行程看起來較少，李眉蓁則表示，因為起步真的很晚，所以一定要到處去找團體請益支持，而不是公開亮相以逸待勞，所以一定要把原有的基本盤組織起來，現在最糟的是對方一直放消息說李眉蓁是選假，所以一定要去請益這些大老，穩定軍心，這是現在比較著重的地方；而且19日爬柴山時已經有一個助理進醫院，每天行程排滿滿，連年輕人都快支持不住，希望大家選自己的，不要一直攻擊、抹黑我們的團隊。