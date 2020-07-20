朝野協商國民法官　在野黨仍怒監察院人事有瑕疵

立法院今(20)日針對國民法官法(參審、陪審制)進行朝野協商，但上禮拜的監察院人事同意權案，執政黨與在野黨之間的裂痕甚深。從早上10點參與協商的立委們就位後，在野的立委們都在抱怨上週程序問題、民進黨團幹部柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱一一回擊，也難以平息眾人怒火。立委們才剛坐下，國民黨團總召林為洲率先發難，質疑上禮拜在做成審查結論時，民進黨立委陳瑩人不在場卻能完成投票，質疑整個程序有問題，對於立法院長游錫堃解釋，即便扣掉陳瑩這票，也不影響審查結論。民進黨團書記長鍾佳濱則反控國民黨團在投票時搗亂，現場狀況混亂才發生幽靈投票。對此林為洲點出，議事人員應該逐一確認每位立委在不在場，才發表決卡，陳瑩的表決卡不應該在現場，跟國民黨沒有關係。時代力量黨團總召邱顯智也插話，認為國民黨團占領議場、導致無法實質審查被提名人，民進黨團卻配合國民黨，強行投票通過人事案，有違立法委員職權行使法「人事案一定要經過實質審查才能投票」的原則。台灣民眾黨團副總召張其祿抱怨，臨時會有許多法案，各黨立委花了許多時間審查，絕大多數的法條都是在沒有結論的狀態下，直接送院會表決，「直白點協商也是假的，看多數做(一直強行表決)這件事，我們覺得遺憾。」國民黨團書記長蔣萬安則說，過往民進黨團少數時，也經常佔領主席台杯葛議事，柯建銘則吐槽「人事權沒有(佔過主席台)。」蔣萬安則回「民進黨說8/1上任所以一定要處理，過去有沒有空轉過？」柯則再吐槽「馬英九搞的。」最後柯還說「蔣萬安你是有未來的人，不要講這些。」民眾黨立委高虹安甚至用「開班會」、「壞學生」來比喻上禮拜的院會、杯葛院會的國民黨，她強調上週民眾黨雖然和國民黨團憶起喊口號、合照，但他們都是反對監察院淪為酬庸院，對於國民黨團佔領議場，民眾黨並不支持。最終在游錫堃裁示下，將針對陳瑩人不在場卻有投票一事，各黨按照比例推派代表成立調查小組，在第二次臨時會列入議案。