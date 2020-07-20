愛三飛彈延壽案爆軍售烏龍？國防部坦承空軍未遵程序辦理

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.20）

美國國防部安全合作局（DSCA）於本月9日發布對台出售總額為6.2億美元（約台幣高達182億元）的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案。但是遭到媒體踢爆未遵守軍購程序，空軍鑽制度漏洞，竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。國防部今（20）日坦承，空軍未遵程序辦理。國防部今日表示，因應軍事投資及作業維持，均完成整體預算規劃及核定權責劃分，嚴格管制相關軍購案對美提出需求等作業。「愛國者三型飛彈」採購案於93年（2004年）完成建案，相關建案文件即已將技術服務及後勤維保等全壽期成本納入規劃。國防部指出，「愛國者三型飛彈重鑑測案」係該型防空武器，依據前述當年後勤維保規劃，定期料件更換與服務之採購需求，非屬延壽案。空軍司令部透過年度與美方專案管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應。惟空軍未遵程序辦理，本部將依現有機制嚴予要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類案再生。國防部強調，本案刻由美方進行知會國會程序，目前尚未完成採購作業，後續由空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。國防部副部長張哲平今日上午參加「台美國會聯誼會」成立大會，會前受訪表示，從報章媒體上看到，這是誤會，「其實愛三不是延壽案」，絕不是報章雜誌說是「烏龍軍購」，也不是沒跟美方講好，聯繫跟作業都沒有問題，只是程序必須經過上級核定，這程序作忽略了。