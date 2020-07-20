藍控私帶國企業見印尼官員　蘇震清：再有不實指控將提告

國民黨今（20）日召開記者會指控時任立法院長蘇嘉全及立委蘇震清，在2016年時帶著國營企業主管，赴印尼拜會印尼高層官員，卻未知會外交部，並稱匿名舉報的外交官員表示，「台灣國營事業遭到中間人操控，企圖將外交體系排除在外」。對此，蘇震清表示過程沒有所謂的秘密，對國民黨的指控感到痛心與遺憾，若再有不實指控，將提出法律告訴。國民黨在今日的記者會中指出，日前接獲匿名檢舉，3年前駐印尼辦事處的外交官員，曾經以密件方式發電報回外交部，揭露2016年8月期間，蘇震清曾經帶著台糖、中油、台鹽及唐榮等國營企業的主管，在人力仲介公司的安排下，與印尼副總統等高層官員會面；9月則是蘇嘉全與蘇震清一同抵達印尼，蘇嘉全辦公室方面也向代表處表示「不需接機、參與活動或提供協助」，行程相當低調，懷疑其中有人「謀圖私利」。對此，蘇震清表示，國民黨記者會的內容都是不實的指控跟惡意的造謠、抹黑，令他感到相當遺憾與心痛。蘇震清指出，2016年他與徐國勇、陳明文、吳琪銘、鄭寶清等人，規劃去印尼參訪。至於為何會有這個參訪規劃？蘇震清指出，蔡英文在未上任前就積極推廣新南向政策，而他的印尼友人也為此特地到立法院拜會，友人在拜會過程中則透露，印尼政府希望台灣可以安排考察團到印尼，進行實地的考察與了解。印尼方表示，印尼人口有2億8,000多萬，國內的油電糖水等內需供不應求，所以希望台灣政府在推動新南向政策時，可以一同促進雙方經濟貿易的提升，為印尼帶來新的發展，所以才安排了8月份的參訪。蘇震清更說：「其實這些資訊早在他的臉書、媒體資訊都有公開揭露，沒有秘密。」會低調的原因完全是因為印尼方希望「不要有太多政治色彩」，他們也遵照印尼請託、從善如流。蘇震清提到，在安排考察的過程中，有向油電糖水等相關國營事業詢問是否有意願參加，至於國營事業要進行相關參訪、拜會， 都會像監督主關機關、經濟部做說明，也應該是國營企業向經濟部說明，而非他這個國會議員去向經濟部說明，並嗆國民黨「難道不了解原因就可以亂加指控？」至於參訪結束後，國營事業有沒有進一步的跟印尼連繫，他不得而知。蘇震清在最後也說重話，表示國民黨在記者會中提到謀取私利、無法見光的行為都是惡意抹黑，若再有任何不實指控，絕對會提出法律追訴，要國民黨不要見獵心喜、有所節制，不要任意造謠，否則將在法律上負起自己應負的責任。