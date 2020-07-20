藍控私帶國企業見印尼官員　蘇嘉全、蘇震清將提告

國民黨今（20）日召開記者會指控時任立法院長蘇嘉全及立委蘇震清，在2016年時帶著國營企業主管，赴印尼拜會印尼高層官員，卻未知會外交部，懷疑兩人營私。針對國民黨的指控，蘇嘉全及蘇震清都表示將提出告訴。國民黨今日以匿名資料指控蘇嘉全與蘇震清，於2017年9月私下前往印尼洽談生意，並且不願經駐處接送機，影射兩人圖個人私利。蘇嘉全透過聲明表示，2017年整年蘇嘉全並無出訪印尼的紀錄，可見資料中所謂「透過人力仲介公司安排行程」根本絕無此事；王育敏、羅智強、游淑慧等人，未經查證，即胡亂指控、惡意抹黑，已造成蘇嘉全名譽受損，他也將提出告訴，以捍衛清白。聲明中也提到，台灣國際外交環境艱困，蘇嘉全在立法院長任內，積極推動國會外交；曾分別於2016年9月初、2019年10月底前往印尼雅加達、峇里島訪問，行程中除探視僑胞、謝票及成立後援會等選舉相關事項外，也協助政府推廣新南向政策，傾聽廣大台商的真實需求，為政策的調整改善提出建議，兩次出訪期間皆未拜會當地官方人士，也未有國營事業人員陪同。此外在出訪行程中，如有涉及政黨與選舉事務，也不願駐外館處參與其中，係因避免導致外館同仁因此違反行政中立。蘇嘉全辦公室也痛批：「難道國民黨每一位委員出國的所有行程，都是經由外交單位安排嗎？」國民黨切莫惡意抹煞立法院過去4年國會外交的寶貴成果，一再的惡意詆毀、到走火入魔的地步，希望國民黨能懸崖勒馬，不要一錯再錯。另外，蘇震清也在下午3時召開記者會痛訴，不懂國民黨為何要針對他，他的出入境印尼的紀錄根本和國民黨的資料對不上，國民黨現在說話都不用負責，看來要對簿公堂才會怕，自己也委託律師寫訴狀，除非這些召開記者會的人當面道歉，否則會將提出告訴。